Polémica en Bogotá: concejal dice que Petro y Francia Márquez son los candidatos del ELN y las Farc

Concejales manifestaron que después de que el vicepresidente del Concejo de Bogotá publicara en su cuenta de Twitter que Gustavo Petro es el candidato de las Farc y Francia Márquez del ELN, no los dejaron intervenir en la sesión de este miércoles 30 de marzo en el Concejo, en la que querían una explicación por las atribuciones que hizo Papo Amín.

Y la candidata del ELN es @FranciaMarquezM. https://t.co/DYEhbNWFrF — Papo Amin (@papoaminCD) March 30, 2022

“Yo en ninguna parte del trino he dicho que ni el candidato Gustavo Petro ni Francia Márquez están siendo financiados por las Farc y por el ELN (…) lo que estoy diciendo es de acuerdo a lo que dijo hace poco las Farc que manifestaba su apoyo al candidato Gustavo Petro y ayer vimos en la página del ELN también expresando su simpatía por la candidata Francia Márquez, lo que estoy diciendo en el trino es que ellos son los candidatos,” respondió el concejal Papo Amin.

Además, el mandatario añadió que, “deben ser ellos los que deben salir a rechazar este tipo de apoyos, si ellos no quieren contar con esos apoyos pues salgan a rechazarlos, esta no es una información que yo me invente, esta es una información que sale en muchos medios y que vimos en la página del ELN, donde ellos publican esa simpatía por la candidata Francia Márquez, y en el caso del candidato Gustavo Petro, también hemos visto al grupo Farc expresando su apoyo a este candidato, en todo momento he dicho que ellos han expresado su apoyo y eso los hace sus candidatos.”

Por su parte la concejal de la Colombia Humana añadió que, “en política no nos podemos llamar a equívocos, la afirmación de Papo Amin crea un clima de comunicación (…) si usted se pone a ver la historia de Francia, ese tipo de afirmaciones le han costado amenazas contra su vida, a su comunidad en el norte de Cauca, esto es irresponsable viniendo además de un concejal de Bogotá, pero lo más insólito es que cuando en la plenaria quisimos controvertir estos trinos, no nos lo permitió el concejal Samir Abisambra a principios de la sesión, dijo que al final, y resulta que Papo Amin estaba actuando como juez. Parte porque terminó presidiendo la sesión de la plenaria y decidió antidemocráticamente levantar la sesión.”