“Me equivoqué con Juan Carlos Osorio”: Tulio Gómez después de la salida del entrenador del América de Cali

Tulio Gómez, el máximo accionista del América de Cali, dio detalles sobre la conversación con el técnico Juan Carlos Osorio con quien llegó a un mutuo acuerdo para su salida del equipo colombiano debido a los malos resultados en esta temporada de la liga.

Gómez aseguró que tuvo una larga y cordial charla con Osorio previa a llegar al acuerdo de la renuncia del técnico, donde le aclaró algunos aspectos que no le gustaron del entrenador, entre estos el conocido método de rotación aplicado por el director técnico.

“Yo con él (Juan Carlos Osorio) estuve charlando el lunes más de dos horas, le decía que no me parecía las rotaciones, pero nunca hemos tenido ‘agarrones’, llegamos a un acuerdo y estamos agradecidos”, comentó el máximo accionista en W Fin de Semana.

En junio del 2021 fue la llegada de Osorio a la ‘La Mechita’ quien fue traído con el objetivo de llevarlos nuevamente a ser campeones, pero su rendimiento fue promedio y alcanzó a llegar a clasificar a octavos con muchas dudas, siguió su proceso pero no logó consolidar un buen equipo.

Sobre los resultados del tenido colombiano, Gómez aseguro que fueron “muy malos”.

“Los resultados son los que sostienen a un técnico, fue de un 38,6 (aproximadamente), fue muy malo” indicó Tulio.

Respecto al contrato que se tenía con el ex técnico de la Selección de México, aseguró que había una cláusula de salida de tres meses la cual aplicaba después del primer año y, debido a que no se había cumplido ese año en el América, se tuvo que duplicar la cláusula a 6 meses lo cual tuvo un costo considerable.

Por todos estos puntos anteriormente mencionados Tulio Gómez aseguro que se equivocó con haber traído a Osorio a su equipo.

“Sí (me equivoqué), no porque no sea bueno, pero de pronto el estilo de juego de él no es para los jugadores que tenemos” explicó el accionista del club y añadió que es un Juan Carlos es un técnico más para dirigir selecciones.