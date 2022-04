Más de 60 militares han sido víctimas de minas antipersonal en lo que va del 2022

En el marco del día mundial de la sensibilización contra el uso de las minas antipersonal, la Corporación MilVíctimas reveló que un total de 63 integrantes del Ejército han sido afectados por esos artefactos explosivos en los primeros tres meses del año, de los cuales ocho han perdido la vida. Además, indicaron que los ingenieros militares han desactivado 3.443 artefactos explosivos improvisados en lo corrido del 2022.

De acuerdo con el informe de la Corporación las disidencias de las Farc y el ELN son los mayores responsables de esos crímenes y la población civil también se ha visto afectada.

“...las disidencias de las Farc y el ELN son los máximos responsables de esta reprochable práctica en las dinámicas del conflicto. La población civil se configura en otro objetivo dentro de su política, dejando hasta el momento cuatro personas víctimas, en una grave violación a los Derechos Humanos por parte de estos grupos”, manifiesta el documento.

En relación con los hechos anteriores al conflicto (2016), los integrantes de la Fuerza Pública instaron a la JEP a avanzar en el reconocimiento de sus derechos y la judicialización de los máximos responsables (por ejemplo, con la apertura del macrocaso enfocado en esos crímenes perpetrados por las Farc).

“La JEP no veo que tengamos algún reconocimiento, no hay ni abierto un macrocaso, vemos que no estamos siendo incluidos con estas instituciones, miro que hay un poquito de olvido hacia nosotros las víctimas de minas antipersonal”, indicó Roberto Márquez, policía amputado por explosión de uno de esos artefactos.

También en el marco de la fecha conmemorativa se hizo un llamado a la Unidad de Víctimas para que avance en su reconocimiento, señalando “persistencia de dificultades” para acceder a sus derechos, así como sus familias.