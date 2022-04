Gobierno llama la atención sobre el manejo de cifras de líderes sociales que han sido víctimas de la violencia

En la noticia del momento en Contrarreloj estuvo el consejero para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, Jefferson Mena, que llamó la atención sobre las cifras que se manejan sobre los líderes sociales fallecidos y afectados por la violencia que se vive en las regiones.

Según el alto funcionario, no se puede creer todo lo que llega por diferentes plataformas, no solo porque es una forma irrespetuosa de tratar los temas, sino porque se revictimiza al líder social.

“El Gobierno Nacional no se cansará de repetir, que este no es un problema de estadísticas, este es un problema que toca a todos los colombianos, de manera dolorosa, y el gobierno colombiano se solidariza con estas familias, no nos cansaremos de trabajar hasta el último día para evitar que las aberraciones causadas por estos delincuentes narcoterrositas”, dijo el alto funcionario.

Este problema se viene presentado desde hace muchos años desafortunadamente en el país desde el 2010, que es desde donde se tienen las estadísticas más recientes. Y es que, según la Consejería, entre 2010 a 2015 se registró, un total de 369 víctimas de homicidio, siendo los años 2012 y 2013 los años con más casos. Entre los años 2015 y 2017 se presentó un aumento en los casos de homicidios superior al 21%.

Del 2017 a 2018 esta tendencia se mantuvo con un incremento del 27%, pasando de 84 casos a 115 casos. A partir de la información registrada por la ONU, en el 2019 se empieza a evidenciar la disminución de los casos, registrando registraron 108 casos.

Ya para el 2020 con la información registrada por la Defensoría del Pueblo continua la tendencia a la disminución de casos, situándose entre el 2020 y el 2021 con un 20% de disminución.

Finalmente, Mena aseguró que se han robustecido las medidas de la Unidad Nacional de Protección para atender las necesidades de seguridad de los líderes sociales y así mismo la Fuerza Pública tiene como objetivo combatir a los crimínales que están detrás de estas personas que defienden los derechos humanos en el país.