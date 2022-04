“A mí no me invitaron, Gilberto Toro es un mañoso, tramposo”: Fajardo sobre Congreso de Fedemunicipios

A propósito de la polémica por la aparición del candidato Federico Gutiérrez en el Congreso de Fedemunicipios en Cartagena, Sergio Fajardo se pronunció contra el director ejecutivo de la entidad.

El equipo de Sergio Fajardo había asegurado a Sigue La W que en principio no conocían de ninguna invitación al Congreso de Fedemunicipios. Tras una comunicación con la Federación Colombiana de Municipios se enteraron que fue enviada a un correo que aparece en una página web, pero no conversaron con su campaña directamente.

El candidato por la Coalición Centro Esperanza también se pronunció directamente en Sigue La W al momento de la emisión.

“A mí no me invitaron. El señor Gilberto Toro es un mañoso, tramposo, no me había posesionado como alcalde y ya me había hecho trampa. Yo hubiera ido, así como estuve en la Cumbre de Gobernadores”, puntualizó Fajardo.

¿Qué pasó con el resto de los candidatos?

Gustavo Petro respondió a Sigue La W que estuvo en un encuentro en Medellín y a “último minuto” recibió la invitación del Congreso de Fedemunicipios, por lo que no podía modificar su agenda.

A Rodolfo Hernández, según informó su equipo de prensa, le ocurrió una situación similar a la de Sergio Fajardo.

Por su parte, la candidata Íngrid Betancourt y los aspirantes John Milton Rodríguez, Enrique Gómez Martínez y Luis Pérez no recibieron invitación para el Congreso de Fedemunicipios.