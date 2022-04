Cierre de la vía Curos - Málaga genera escasez de alimentos en García Rovira

La situación en la provincia García Rovira, en Santander, comienza a complicarse. En ese sector hay 13 municipios y dichas localidades se abastecen de alimentos que son traídos desde Bucaramanga.

El cierre vial de Curos - Málaga, vía que conecta a la provincia con la capital de Santander, ha dejado preocupación en los habitantes, ya que el Invías anunció que el corredor estará cerrado para Semana Santa.

Puede leer: Otro accidente en la provincia García Rovira dejó un muerto y un herido

La personera de Guaca, Elizabeth Villamizar, dijo que preocupa la situación porque hay crisis alimentaria debido a que la leche o el pollo y otros productos son traídos desde Bucaramanga y los campesinos de la provincia tienen sus alimentos represados, ya que las vías alternas multiplican el camino a 10 horas, aproximadamente.

Lea en W: Video: avistamiento de nutrias en San Gil se vuelve viral en Santander

“Manifestamos la crisis alimentaria que hay porque no tenemos productos como leche, pollo; todos estos productos provienen de Bucaramanga, dijimos que se evaluará la posibilidad de apertura de dos horas en la vía para que el alimento pudiera circular, los alimentos de los campesinos están represados, no tenemos vía alterna, tenemos un taponamiento, tenemos afectaciones, pedimos que nos dejen un tiempo para pasar alimentos, pero no recibimos respuesta”.