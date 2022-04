La Academia vetó a Will Smith de los Óscar y cualquier otro evento por 10 años

Will Smith. Foto: EFE

Este viernes, la Academia de Hollywood aprobó vetar a Will Smith de todos los eventos que organice, incluido los premios Óscar, durante los próximos 10 años.

Esto ocurre luego de lo sucedido en la ceremonia de los Premios Óscar el pasado domingo 27 de marzo entre Chris Rock y Will Smith.

Pues cuando Rock se encontraba en el escenario hizo una broma sobre Jada Pinkett Smith, quien tiene una condición de pérdida de cabello e hizo reír a los invitados. Tras varios comentarios, y una aparente inconformidad de la actriz, Smith se levantó de su silla y subió al escenario, se acercó a Chris Rock y lo golpeó en el rostro.

Posteriormente se bajó de la tarima y volvió a su asiento, donde le gritó a Chris Rock unas palabras que retumbaron en los oídos de todos los asistentes y de los espectadores.

“Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu boca”, fue lo que le gritó Will Smith.

Este polémico hecho generó una avalancha de comentarios en redes sociales comentando la reacción y a su vez de que la Academia de Cine de Estados Unidos condenara en un comunicado el incidente.

Sin embargo, sorpresivamente al día siguiente de lo ocurrido, Smith le ofreció disculpas a Chris Rock a través de su cuenta de Instagram de la siguiente manera:

“Mi comportamiento en los Premios de la Academia de anoche (domingo 27 de marzo) fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa son parte del trabajo, pero una broma sobre la condición médica de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente. Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser (...)”.

Finalmente, en una de las recientes acciones de Will Smith como consecuencia de la agresión a Rock, fue anunciar su renuncia como miembro de la institución que otorga los Premios Óscar.

“Estoy renunciando a mi membresía en la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, y aceptaré cualquier consecuencia que la directiva considere apropiada”, escribió el actor en el texto publicado por la revista Variety.

“Mis acciones en la presentación de los 94º premios de la Academia fueron impactantes, dolorosas e inexcusables”.

“La lista de aquellos a los que he herido es larga e incluye a Chris, su familia, muchos de mis queridos amigos y afectos, todos los que asistieron y las audiencias globales en casa”, se leía en el comunicado.