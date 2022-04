“No es indulto, se atendió una invitación”: abogada del Pacto Histórico sobre visita a Iván Moreno

Tras las declaraciones de Gustavo Petro en Sigue La W sobre el perdón social, expertos y políticos conversaron si implica una justicia reparativa o impunidad.

El perdón social fue referido por el candidato presidencial del Pacto Histórico tras responder por la visita que realizó su hermano, Juan Fernando Petro, a Iván Moreno en la cárcel La Picota.

“Él no es narco, es parapolítico, fue corrupto. Está en un proceso muy interesante desde el punto de vista personal. Lo que Iván Moreno nos ha sugerido es ser constructores del perdón social, eso se está discutiendo en las cárceles”, puntualizó Gustavo Petro.

Cielo Rusinque Urrego, abogada constitucionalista del Pacto Histórico y presidenta del Centro de Pensamiento Progresista Latinoamericano, aseguró que la visita a Iván Moreno surgió por una invitación.

“Esta invitación llega a la campaña, razón por la cual se atiende para escuchar qué tienen que decir. Son problemáticas que tienen que ver con el sistema de justicia”, indicó.

Sobre las críticas, indicó: “no entiendo de dónde se deduce que es una apuesta a una especie de indulto, aquí lo que se habla es que se atendió una invitación de la persona que lidera los temas de DD.HH. de los reclusos de La Picota”

Clara López, exalcaldesa encargada de Bogotá y senadora electa del Pacto Histórico, aseguró que al hablar de perdón social no se debe “politizar el debate”.

“El perdón es algo muy íntimo, no lo he estudiado, pero he meditado sobre él. No me parece que sea una propuesta de campaña, debió plantearlo tiempo atrás. (…) El perdón social es un tema demasiado complejo, en el tema de la corrupción también hay ese elemento, en todo eso hay responsabilidad de los corruptos, pero también hay un nivel de responsabilidad social que como ciudadanos no hemos abordado”, indicó López.