Gustavo Petro juró ante un notario que no expropiará “nada ni a nadie”

Ante la Notaría 17 de Bogotá, el candidato presidencial Gustavo Petro declaró bajo juramento que su programa de gobierno no incluirá algún tipo de expropiación.

El aspirante aseguró que se vio obligado a asumir este compromiso ante la sociedad colombiana debido a la campaña de miedo y a las noticias falsas que han afectado sus propuestas.

“Dentro del respeto profundo por la Constitución y la ley, como presidente de todos los colombianos no expropiaré las riquezas y bienes de sus propietarios. No expropiaré, no voy a expropiar nada ni a nadie. Invito al resto de los candidatos presidenciales a que también juren que no expropiarán, y que no expropiarán con acciones ni con omisiones”, juró.

También les pidió a los candidatos que digan con claridad que no permitirán que se expropie el campesinado y que, bajo la gravedad de juramento, rechacen estas prácticas.