Parque Acualago: larvas, vectores y contaminación ambiental; un lugar turístico olvidado

Desde marzo del 2020, cuando inició el confinamiento por pandemia, el parque turístico Acualago, ubicado en Floridablanca, está inhabilitado y esto ha generado que se acumule el agua en las 10 piscinas ocasionando larvas y sancudos.

Javier Alonso Herrera, biólogo de la Secretaría de salud de Floridablanca, dijo que cada 15 días se hace seguimiento para verificar que no se desarrollen vectores que propaguen el dengue y otros virus.

Señaló que se han sembrado especies que son depredadoras que ayudan a mermar la llegada de insectos. Sin embargo, y a pesar del control que se hace en el lugar, la comunidad se queja de los malos olores, y la proliferación de mosquitos.

“Había agua acumulada, habían factores de riesgo que facilitaban la aparición de sancudos, ¿qué hicimos? Se implementó un método de control biológico, estas piscinas no actúan como una piscina, en el entorno es distinto, son 10 piscinas. Ya formaron un tono verdoso, pero hacemos inspección adicional a los peces larvívoros que nosotros sembramos, se encuentran otras especies de insecto, que son controladores biológicos, hay unas libélulas que son depredadores, hay chinches de agua, son biocontroladores. Hacemos seguimiento para verificar que no haya presencia de larvas y sancudos que son los que transmiten virus como el dengue, chikunguña y zika”.

Además, el sitio está tan abandonado que hay mucha vegetación y no se realizaría la poda desde hace un buen tiempo.

Aunque se pide que se habilite el parque, la autoridad asegura que es imposible con la situación ambiental que se presenta en la zona.

Es incierto lo que pase con ese parque turístico, la Alcaldía de Floridablanca asegura que eso le pertenece a la Gobernación y la Gobernación asegura que eso es de un privado y quien debe definir es la junta directiva de la Corporación Acualago.