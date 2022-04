Asesinan a un patrullero de la Policía y un civil en Colosó, Sucre

Como Fabián Elías Berrío Mercado, de 38 años, fue identificado el patrullero de la Policía asesinado junto a un civil en el municipio de Colosó, Sucre. Los hechos en se registraron en la tarde de este 21 de abril.

“Nuestra solidaridad siempre con la Policía Nacional que es una institución que nos presta un gran servicio y no merece que estas cosas pasen. A la familia del patrullero que resulta fallecido en este hecho que es de Berrugas, en el municipio de San Onofre, mi solidaridad y consideración; he pedido que se convoque un consejo de seguridad regional en Colosó porque este hecho no se va a quedar así, vamos a tomar las medidas necesarias para encontrar a los responsables”, dijo el gobernador del departamento de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa.

El mandatario también expresó solidaridad con la familia del civil Luis Perna, quien fue alcanzado por los impactos de arma de fuego realizados por desconocidos en medio de una requisa que le adelantaban justo miembros de la Policía.



“La Policía Nacional en coordinación con la Armada Nacional y la Fiscalía adelanta operaciones intensas en la zona para dar con el paradero de todos los responsables o las personas que estarían relacionadas en este acto criminal y esclarecer las circunstancias en que la tarde de hoy fueron atacados”, se indicó en un comunicado de la Policía en Sucre.

Las autoridades investigan si detrás de este lamentable hecho estaría el Clan del Golfo.