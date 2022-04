No había retén, policías dispararon a quema ropa: hermana de joven que murió en Cundinamarca

W Radio conoció en primicia una grave denuncia que se da desde la vía Zipaquirá- Ubate en Cundinamarca, por parte de una familia que asegura su hijo murió luego de qué algunos uniformados de la policía de tránsito, le dispararon tras un retén que había en el sector de Casa Blanca en la vía Gachancipá.

Tras lo ocurrido, Lizeth Mahecha, hermana del joven que murió, habló en Contrarreloj de lo ocurrido y según su relato, no hubo ningún retén, los uniformados les dispararon a quema ropa.

“Mi hermano, un chico trabajador de 23 años en Cajicá, un chico de su casa salió a departir con una amiga, una vecina, se encontraron con un chico compañero del colegio, se dirigieron hacia Zipaquirá, cuando decidieron volver a su casa pararon a tanques en una bomba, la policía los intercepta y no nos han querido responder por qué motivo, el chico se asustó y lo que hizo fue acelerar en su camioneta.”, dijo la mujer.

Además, agregó que la camioneta de su hermano tiene cinco impactos de bala: “Los policías disparan a quema ropa, dos impactos de frente el cual le causó la muerte a mi hermano, la otra chica tiene un disparo en el cachete, nosotros pedimos es justicia, que esto no vuelva a pasar, se supone que la policía nos cuida, nos ayuda”.

“Se están lavando las manos diciendo que ellos iban con armas, si las únicas armas que llevaban eran panelas y unas yucas, ellos quieren manejar la escena, nos han tenido acá todo el día y no nos han querido dar respuesta. No más que la policía haga y no pasa nada, esos pocos se tiran la institución y no vamos a descansar hasta que todo esto se resuelva y la memoria de mi hermano pueda descansar, porque ahora están diciendo que eran ladrones y que iban a robar un peaje”.

Por eso, niega que sea cierto que los jóvenes no hayan parado en un puesto de control de las autoridades: “No había ningún retén, nosotros nos dirigimos con personal y en absoluto no hay un retén, no hay nada, esto no puede quedar así”.

“El hecho sucedió entre 1 y 1:30 a.m. de la mañana, si los policías hicieron eso, si hicieron en ese momento pues cojan los celulares, busquen los familiares, avisen, pero mi hermano estuvo botado como un perro y nadie dio razón, en la hora y no nos han dicho qué pasó, vinieron y nos dieron la cara pero algo tapan”.

Sobre estos hechos, el General Juan Libreros, Director de Tránsito y Transporte agregó que “la Policía Nacional lamenta los hechos ocurridos en horas de la madrugada de hoy, en medio de un procedimiento de policía realizado por la seccional de transitó y transporte de Sabana Norte en donde una persona perdió la vida y otra resultó lesionada, la policía una vez conocido los hechos apertura la respectiva investigación disciplinaria”.

Además, el oficial agregó que “se procedió a separar de sus cargos a estos funcionarios, igualmente la Fiscalía asumió la investigación, la policía está prestando todo el apoyo para que se haga claridad en los hechos ocurridos”.