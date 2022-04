Ordenan a un municipio del Atlántico el pago de una millonaria demanda

Luego de varios años del pleito legal entre la empresa de telecomunicaciones Comcel y el municipio de Sabanagrande en el Atlántico, la Sección Cuarta del Consejo de Estado falló contra la administración que tendrá que pagar una millonaria demanda por más de $17 mil millones de pesos.

La decisión del máximo tribunal administrativo, tumbó la sanción por más de $10 mil millones de pesos contra la empresa de comunicaciones, que impuso la administración del municipio por supuestamente no declarar el impuesto de industria y comercio, un concepto que no debe pagar la organización por no tener instalados conmutadores.

“En el dictamen pericial rendido por el ingeniero electrónico y de telecomunicaciones Fernando Vélez Varela se encuentra que el conmutador (switch) es lo que hace posible la interconexión entre los diferentes usuarios de telefonía. Igualmente, en la audiencia de pruebas, el perito aclaró que en Colombia en pocos lugares del territorio nacional se encuentran ubicados conmutadores, y el ubicado en Barranquilla tiene la capacidad de cobertura en el municipio demandado”, afirma el documento.

Le podría interesar:

Los hechos ocurrieron en 2017, y a través de una resolución, el exalcalde José Romero y el ex secretario de Hacienda Arot Caballero Gómez, embargaron a la compañía privada por el monto antes mencionado y gastaron el dinero antes de que finalizara el proceso administrativo en curso, en lugar de que este permaneciera congelado en las cuentas de la empresa.

Por esta razón, la Procuraduría ordenó la destitución e inhabilidad por 10 años de los dos funcionarios en el proceso que se llevó a cabo en 2019.

Sobre la multa por más de 17 mil millones de pesos, la preocupación aumenta debido a que el presupuesto anual del municipio se aproxima a los 20 mil millones de pesos, cifra cercana al valor de la sanción.