Alguien que divida no merece ser presidente: Egan Bernal

El ciclista colombiano, Egan Bernal, vuelve a ser tendencia en redes sociales luego de anunciar que este jueves 28 de abril emprenderá un viaje a Europa para continuar con la recuperación de la lesión que le dejó el grave accidente que sufrió en enero del 2022.

Asimismo, se conoció la gratificante noticia por parte de Gustavo Uriza, médico tratante, quién confirmó que Bernal ya está curado de la fractura de odontoides, lo que indica que podrá competir desde finales de mayo.

Sin embargo, su estado de salud y físico no es lo que más preocupa al deportista, pues hace pocas horas, el actual campeón del Giro de Italia confesó por medio de su cuenta de Twitter, su temor al dejar Colombia en el momento político que atraviesa el país.

Además, este jueves se cumple un año del Paro Nacional que tuvo en suspenso y de luto al país por más de un mes en el 2021, y para el 2022, el Comité del Paro Nacional anunció nuevas manifestaciones en motivo de “conmemoración y/o celebración” de la lucha de hace un año.

Asimismo, Colombia atraviesa por un fuerte momento debido a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el próximo 29 de mayo, y que tienen al país en los distintos debates por las campañas electorales de cada uno de los candidatos.

“Mañana viajo a Europa, y me preocupa dejar Colombia en esta situación política tan trascendental. No necesitamos más división, necesitamos que nos unan como pueblo y motiven a crear un país más grande. Alguien que divida no merece ser presidente. Se tenía que decir y se dijo”, escribió el ciclista.