Salud Total niega servicio a usuarios en Risaralda por falta de pagos de Medimás

Tras la liquidación de Medimás, cerca de 50.000 usuarios que pertenecían a esta EPS fueron trasladados a Salud Total para continuar recibiendo su atención en salud. Sin embargo, los pacientes están denunciando que esta entidad no les está ofreciendo los servicios debido a que Medimás aún no ha cancelado los montos que se requieren en la mayoría de hospitales del del departamento.

Las dos principales razones de esta negación en la prestación de los servicios, tienen relación con la falta de contratación para la entrega de medicamentos y el traslado de pacientes a EPS de otros departamentos. Así lo indicó Olga Lucía Zuluaga, directora de la Asociación de Hospitales de Risaralda.

"No tienen contratación integral, en este momento no hay contratos de medicamentos como insulina y les está tocando ir desde los municipios hasta Pereira. Les están repartiendo 150 fichas diarias que no alcanzan a personas que vienen de otros municipios y asumen sobrecostos. Estamos encontrando algo gravísimo y es que servicios que normalmente se encontraban en algunos municipios, ya no sólo los están tasladando a Pereira, sino a Armenia, otro departamento", expresó.

Otra de las dificultades que han sido constantemente denunciadas, es la ausencia de oficinas de atención en muchos municipios donde hay personas que fueron trasladadas a EPS que no tienen cobertura en la zona. Los usuarios afectados piden respuesta por parte de las administraciones de las entidades de salud involucradas y la Superintendencia Nacional de Salud.