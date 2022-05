Hacen tres disparos, el primero me parte el fémur y me lo destroza: mujer que fue baleada por delincuentes en Bogotá

Bogotá

Siguen preocupando y alertando los casos de inseguridad en Bogotá, en las últimas horas una pareja que salía de un banco, fue baleada por dos delincuentes que se movilizaban en una moto y que pretendían hurtar sus pertenencias. Lamentablemente en esta situación dos personas resultaron gravemente heridas.

“Estábamos con mi pareja en un centro comercial, ingresamos a una entidad bancaria, ingresamos a consignar dinero, lo que creemos, es que en la entidad nos marcaron y pensaron que estábamos sacando una alta suma de dinero, salimos y nos dirigimos a nuestra casa, cuando llegamos estábamos esperando mientras abrían la puerta, mientras abrían, nos atacan por la parte del vidrio del copiloto, lo rompen y se abalanza una persona dentro del carro buscando mi bolso.”

Diana, además agrega que “en ese momento llega otra persona por el lado del puesto del conductor y ataca a mi novio, a golpearlo con el arma que tenía en la mano y a generarle contusiones y abrirle la cabeza con los golpes, después encienden las alarmas en la zona y nosotros gritando, tratando de entender qué estaba pasando, se genera un forcejeo en el que ellos quieren tratar de abrir la puerta del carro pero no pueden porque el bolso se encontraba debajo de mis piernas y era muy pequeño, entonces no alcanzaban a llegar hasta el huequito donde estaba el bolso”.

“Entran en un desespero y estaban empecinados en tener el bolso, teníamos el computador, teníamos más elementos de valor pero su objetivo era el bolso, como no lo alcanzaban empiezan a disparar, hacen tres disparos, el primero impacta mi pierna, me parte el fémur y me lo destruye totalmente, el otro cae al tablero y el último impacta a mi pareja e ingresa por la pierna derecha, sale por su ingle y se aloja en el glúteo izquierdo de él, somos un milagro de vida.”