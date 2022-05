¿Cuáles son los efectos que tiene la escopolamina en el cuerpo humano?

En diálogo con Contrarreloj, la médica toxicóloga de la Universidad Nacional Diana Pava habló acerca de la escopolamina y los efectos que está tiene en el cuerpo de las personas, pues su uso para cometer actos delictivos está disparado.

“Escopolamina o burundanga es una planta que se ve frecuentemente en los jardines de Colombia, tanto en clima cálido como en clima frío… Tiene el alcaloide en las semillas de esta planta”, comentó la doctora.

Añadió la experta de salud que “lo primero que sienten es mareo e incluso sumisión, por eso lo usan para delinquir, porque lo pueden acceder a sus peticiones fácilmente”; además, que la manera en que causa mayor efecto es cuando es ingerida vía oral.

Sobre el acceso a esta droga, la doctora Diana Pava aseveró: “No es que sea de fácil acceso si no que es una planta medicinal que se encuentre fácilmente. Normalmente no es que se comercialice, sino que hay bandas delincuenciales que conocen de esto”.