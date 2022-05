Piden vía tutela que JEP garantice participación de las víctimas en audiencia de secuestros de las Farc

Varias víctimas de secuestro a manos de las Farc como el soldado Wilson Benavides, quien sufrió la Toma de Miraflores, presentaron dos tutelas ante el Tribunal Superior de Bogotá en las que solicitaron que. en la audiencia de reconocimiento por secuestros perpetrados por las Farc, se garantice la presencia al menos de forma virtual de todas las víctimas que deseen participar en la misma ante la JEP.

De acuerdo con los accionantes, hasta el momento la metodología de la Jurisdicción sólo ha tenido en cuenta la participación de 27 víctimas, cuando el universo total es de 21.396 afectados por esos crímenes a manos de la extinta guerrilla.

“...aunque la Sala tiene la potestad de elegir la metodología a utilizar en las audiencias, más aún en los procedimientos provenientes de la justicia transicional, preponderando lo extrajudicial sobre lo jurídico; no quiere esto decir, que tenga igualmente la potestad de decidir quien o quienes participarán. No debemos olvidar que nuestra participación es un derecho adquirido per se, por mi condición de víctima” sentenciaron.

Según las víctimas impulsoras de las tutelas, la participación en ese tipo de audiencias son necesarias para evitar la exclusión y la revictimización afirmando que “se considera necesario que sin discriminación alguna se tenga como enfoque principal la acción sin daño y la decisión de la persona de querer participar antes de establecer los patrones de inclusión en eventos considerados parte del proceso sanador”.