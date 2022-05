¿Qué pasa con las credenciales de los embajadores de Colombia en el exterior?

El embajador de carrera Héctor Arenas aún no ha presentado sus credenciales ante el gobierno ruso. Según pudo confirmar W Radio, no las ha presentado porque aún no están firmadas por el presidente Iván Duque, pero este medio pudo confirmar que sí fueron firmadas por la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez.

Desde la Cancillería aseguran que se ha surtido el trámite con normalidad y que desde el mes de febrero fueron firmadas por la jefa de esta cartera. W Radio conoció que todo ha dependido de la agenda del mandatario colombiano.

Así mismo, de Presidencia aseguran estar verificando la situación. La misma que también depende del nuevo director de protocolo, Jorge Rafael Vélez Gómez, quien debe tener todos los documentos listos ante los viajes de los representantes de Colombia en el exterior.

Sin embargo, lo que enciende las alarmas es que el embajador Arenas llegó el 24 de febrero, un mes después de que hubiese sido nombrado. Al contar los 90 días que le da de vigencia y de estadía su pasaporte diplomático, se da cuenta que esos 90 días se cumplirían el próximo 25 de mayo, y allí Arenas tendría que devolverse desde Rusia. El embajador Arenas le confirmó a W Radio que efectivamente no ha recibido estas credenciales y que está atento a las órdenes de la Cancillería.

Por otra parte, este medio pudo confirmar que hay un canal diplomático entre Rusia y Colombia porque incluso el embajador ruso ha tenido reuniones con la canciller Ramírez. Sin embargo, hay que tener en cuenta también esas declaraciones que dio el presidente Iván Duque el pasado 9 de abril en el diario cartagenero El Universal, en las que aseguró que no existe una relación entre Colombia y Rusia ante los hechos que este último ha cometido contra Ucrania.

También, se está a la espera de la llegada de las credenciales del embajador de carrera Assad José Jater Peña, quien ahora está en la embajada de Polonia y tomó posesión el 26 de abril para llegar a esta embajada fundamental porque es la que está prestando asistencia a todos los colombianos que quieren salir de Ucrania por la difícil situación con Rusia.