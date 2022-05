Joven denuncia que taxista en Cartagena la amenazó con un cuchillo y le robó su celular

Como un momento de terror. Así relató en redes sociales una joven cartagenera, estudiante de derecho, el ataque que sufrió la noche de este domingo, cuando, tras tomar un taxi en el Centro Histórico, con destino a su residencia, el conductor le robó su celular y la amenazó con un arma blanca.

El hecho se registró sobre la avenida Paseo Bolívar, a la altura del Castillo San Felipe de Barajas. Según el relato de la víctima, el conductor le habría preguntado la hora, por lo que sacó su celular, tras darle el dato el hombre soltó el volante y se fue contra ella.

“A la altura del Castillo San Felipe, por donde están los talleres, el señor bajó la velocidad, dos segundos después solo recuerdo que estaba volteado, casi encima de mí con sus manos en mi cuello diciéndome: ‘vamos a ver qué vas a hacer’. En ese instante solo pensé en la posibilidad de que me violara y le dije: ‘por favor, no me hagas nada’. Un segundo después tenía un cuchillo en mi cadera y me pidió el teléfono”, se lee de un texto compartido en redes sociales por quienes denuncian el caso.

El detallado relato continua: “Posteriormente me pidió el dinero, le dije que no tenía nada y no recuerdo cómo hice, pero le mostré mi billetera. Ahí el cuchillo pasó al cuello y solo pensé en mi vida, sabemos que muchas veces por no tener más acaban con la vida. Le repetí que por favor me dejara ir. Me puso la mano en la boca y esta vez el cuchillo en el abdomen y me dijo: ‘bájate callada o te mato aquí’, me abrió la puerta y me tiró”.

La joven relató que tras esto pidió ayuda en la zona y logró ser auxiliada.

El caso ya fue denunciado ante las autoridades y según anunció la Policía, con los datos aportados por la víctima, ya trabajan en la ubicación del supuesto atacante.

“Ya con la denuncia que se instauró estamos tratando de ubicar el vehículo, la empresa para la que trabaja y el conductor para que responda en este caso y que se pueda esclarecer la situación”, dijo el general Nicolás Zapata, comandante de la Policía de Cartagena.