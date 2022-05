“Que se comprometan a acatar los resultados”: Claudia López a candidatos presidenciales

Bogotá

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, envió este jueves un mensaje a los candidatos presidenciales para que le bajen el tono a la discusión que se está dando en el país, a pocas semanas de realizarse la jornada electoral para elegir presidente de Colombia.

“No solo de sus propuestas, sino de su ponderación depende el curso de este proceso electoral. Quiero invitar a todos los candidatos, especialmente a que aquellos que según las encuestas lideran la intención de voto, a que se comprometan a acatar los resultados electorales, no de labios para fuera, no con un comunicado más, a que se comprometan a tener una narrativa democrática garantista que no prejuzgue”, comentó.

Además, agregó que “Bogotá y Colombia están asistiendo a un certamen electoral no a una confrontación civil (…) En segundo lugar, asistimos a una coyuntura histórica peculiar, de muchas dificultades sociales, económicas y de seguridad. Por eso, he propuesto que en nuestra mesa de garantías electorales nacional abordemos temas que son cruciales, hay elementos que hay que poner sobre la mesa, temas como que se asegure la imparcialidad institucional”.

“El diálogo político que creemos que es necesario, un espacio donde se concerte y garantice una narrativa de garantía responsable (…) Que las diferentes organizaciones de observación electoral también jueguen un papel de facilitador de garante, de diálogo político y el tema de la imparcialidad judicial, porque invitamos a aceptar cualquiera que sea los resultados, eso no quiere decir que en el proceso pueda presentarse quejas y reclamos, pero eso tiene mecanismos.”

Por último, sobre la decisión de la Procuraduría General de la Nación de suspender a los alcaldes de Medellín e Ibagué por posible participación en política, López manifestó: “quiero decir que disiento de la decisión tomada, no porque considere haya o no elementos de participación en política de mis colegas alcaldes, eso es algo que las autoridades deben establecer, eso no me corresponde a mí, en caso de que haya nuestro ordenamiento jurídico prevé que la sanción a esa eventual participación en política le corresponde a un juez”.