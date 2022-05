CIDH abre caso contra Colombia por falta de reparación de alias ‘Karina’ a las víctimas de toma de Montebonito

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abrió investigación contra Colombia para evaluar la posible responsabilidad del Estado en la falta de reparación a las víctimas de la toma de Montebonito (Caldas), perpetrada por el frente 47 de la extinta guerrilla de las Farc bajo el liderazgo de la excomandante de ese grupo armado Elda Neyis Mosquera, conocida en el pasado como ‘Karina’.

De acuerdo con la petición de las víctimas (que según el documento alcanzó las 77 personas), desde el 2015 el Juzgado Tercero Penal Especializado de Buga ordenó a ‘Karina’ pagar indemnización a los afectados por la toma guerrillera, pero en su momento respondió que ni ella ni las Farc tenían dinero para pagarles. Adicional a ello, las víctimas han señalado que han interpuesto distintas acciones legales para acceder a esa indemnización, pero la justicia no las ha acompañado.

Así las cosas, la Comisión aceptó evaluar la posible responsabilidad del Estado en la no reparación de las víctimas de ese corregimiento del municipio de Manzanares en Caldas, lo anterior por la falta de medidas desde la nación para llevar a que ‘Karina’, quien en su momento fue nombrada Gestora de Paz, responda a los afectados.

“Ante el incumplimiento de esta perpetradora y de las Farc por falta de recursos, la representación de las presuntas víctimas habría adoptado distintas acciones a efectos de lograr la referida reparación, pero hasta la fecha ninguna vía habría sido efectiva. (...) las autoridades hasta la fecha no habrían adoptado medidas adecuadas para dar cumplimiento a la sentencia de reparación”, señala la decisión de la JEP

Desde el Estado colombiano habían pedido que el caso no fuera admitido, señalando que no hubo responsabilidad alguna en la ocurrencia de la toma guerrillera y en relación con la no reparación por parte de ‘Karina’ argumentaron que “las presuntas víctimas no iniciaron un proceso civil de carácter ejecutivo para reclamar el pago de lo ordenado”.