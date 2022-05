¿Privilegios en la Policía? El viacrucis de exuniformados para acceder a una indemnización

Policías en retiro denunciaron en Sigue La W las dificultades para acceder a una indemnización. La mayoría cuentan con algún tipo de patología derivada de sus años de servicio y algunos aseguran que no han accedido a una valoración médica.

A la par con las denuncias, los exuniformados aseguran que al general (r) William Salamanca le dieron prioridad y en menos de un año obtuvo una millonaria indemnización.

Sin embargo, la Policía respondió que el pago corresponde al tiempo que estuvo en la institución con una liquidación de $248 millones y que sus patologías, por reserva, no pueden conocerse.

Las denuncias de los exuniformados

Los exuniformados piden acceder a una indemnización que les corresponde por cuenta de la disminución de sus actividades físicas por patologías que aparecieron durante su oficio en la Policía.

El agente en retiro José Mauricio Ramírez Osuna contó en Sigue La W que en una resolución emitida en agosto de 1991 ordenaban el pago de más de un millón de pesos tras recibir un disparo que le atravesó el hombro.

“La herida de arma de fuego fue en 1989, la resolución fue en 1991 y el pago fue cuatro años después, hemos estado luchando para que el listado de servicios médicos salga”, contó Ramírez Osuna.

Frente al caso, la Policía respondió que Ramírez Osuna fue indemnizado en el 2008 luego de que el Alto Tribunal Médico dictara que tuvo una disminución del 8,30% en su capacidad laboral.

El patrullero Álvaro Cárdenas Gutiérrez contó que en 2019 salió pensionado por la pérdida de visión en uno de sus ojos. “Mi situación ha sido un viacrusis para el tratamiento y continuidad de mi patología”, contó.

Según la Policía, por decisión del Alto Tribunal Médico, Cárdenas fue incluido en nómina y se le asignó $22′511.000 por una disminución del 41,39% de su capacidad laboral.

Jairo Eustacio Díaz Díaz, patrullero, contó que lleva cuatro años y medio esperando que la Policía realice la Junta Médica. Según contó, tiene una serie de patologías hace diez años.

“Lo que buscan es que uno se canse para decir que no merece calificación y no pagar, tengo una patología en los testículos que me impide hacer tareas de fuerza, pero a la Policía le parece normal”, aseguró.

En su caso, la Policía aseguró que Díaz no figura en ningún reconocimiento prestacional.

A propósito de las denuncias, la Policía también reveló que en lo corrido del 2022 se han realizado 2.313 juntas y se han otorgado $38.000 millones en indemnizaciones.