“3 de cada 10 mujeres han sufrido de menstruación dolorosa”: ginecoobstetra y especialista en uroginecología

En España se debate si se debe dar incapacidad a las mujeres que sufren fuertes dolores menstruales, de ser aprobada esta ley, España sería el primer país de la Unión Europea en reconocer este permiso.

Por su parte, en Colombia hace algún tiempo la senadora del partido Comunes, Victoria Sanguino radicó un proyecto de ley que lo que busca es una licencia menstrual para niñas y jóvenes que estén en el colegio o universidad. Sin embargo, esta iniciativa esté en veremos porque no ha pasado ni siquiera su primer debate.

¿Qué es la dismenorrea?

En diálogo con Contrarreloj de W Radio, el doctor Germán González Salazar quien es médico ginecoobstetra y especialista en uroginecología explicó que la dismenorrea se puede tomar como una enfermedad y, “es un síndrome que puede afectar las actividades cotidianas, porque se presentan contracciones en el útero, sangrado que se va por las trompas, se inflama el colon, todo depende de la respuesta de cada paciente, puede inclusive tener la sensación de desmayo, dolor pélvico, vomito y náuseas.”

Es decir que sí se puede justificar una inasistencia laboral y escolar.

La dismenorrea es tan frecuente, que 3 de cada 10 pacientes en la edad reproductiva han sufrido de una menstruación dolorosa.

¿Quién debería generar esta incapacidad?

Debe ser un ginecólogo el que identifique justamente este tipo de pacientes que sufren más que el resto.

El especialista explica que estos síntomas se presenten también en mujeres que no han tenido relaciones sexuales. “Muchas niñas en edades escolares pueden tenerlos y sus padres al parecer desconocen esta situación.”

Para González, Colombia se ha demorado en tomar este tipo de decisiones sobre la menstruación de la mujer, “no sólo de la inasistencia laboral o asistencia escolar, sino también que se le puedan garantizar a las niñas independientemente de su condición social el tema de los tampones, copa menstrual, protectores, no puede ser que todavía esté agravado con el IVA, no puede ser que tengamos tantas barreras de acceso ante ese tipo de elementos y de higiene íntima, no puede ser que tengamos tantos problemas de educación”, dijo.

Adicionalmente, el doctor explica que la hemorragia uterina disfuncional premenopáusica también podría aplicar para este tipo de incapacidades porque hay mujeres que también presentan dolores y sangrado que afecta su calidad de vida.

“Una mujer en pre menopausia puede empezar a tener esos síntomas que jamás los padeció durante su edad reproductiva.”

Es de aclarar, que no todas las pacientes presentan dolores con su menstruación, todo depende de cada organismo, del umbral del dolor y una serie de patologías asociadas.

Finalmente, el ginecólogo fue contundente al decir que es un abanderado de los derechos sexuales de la mujer, “de ese derecho a menstruar, y de ese derecho a quejarse de dolor”.