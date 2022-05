“Las cifras son alarmantes”: Concejo de Bogotá alerta sobre aumento de inseguridad

Bogotá

En W Radio, el concejal Emel Rojas señaló que se espera que ,en los próximos días, se pueda realizar el debate de control político a la Alcaldía de Bogotá, según él, ante el aumento de la inseguridad y los robos con escopolámina, además de hurtos a celulares.

“Las cifras son alarmantes, no solo porque se haga un control político, sino porque es real, esos datos salen directamente de la policía, entre el 1 de enero y el 30 de abril se incrementó el robo a celulares y personas con el uso de Escopolamina en un 80%, lo más preocupante es que en abril se incrementó un 120%, se registraron 174 casos de hurto”.

Rojas, también explicó que son varias las localidades la más afectadas por este crimen: “la localidad de Kennedy es la más afectada por hurtos por escopolamina, otras localidades como Chapinero y el centro estan siendo afectadas por este fenómeno, yo creo que aquí hay varias cosas que hacer, la primera es la geo-referenciación”.

“Tenemos que utilizar la inteligencia, si ya tenemos la tecnología podemos avanzar, tenemos que ser consientes del problema, yo le he pedido a la alcaldesa que tengamos una política clara de seguridad,no la hemos tenido, el general a la calle no dio resultado, los distritos de protección no dieron resultado. ¿Qué tenemos que hacer?, atacar las bandas delincuenciales, hay 165 bandas ubicadas en Bogotá, la policía sabe.”