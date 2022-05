Propuestas de Rodolfo Hernández sobre el sector salud, ¿son viables o inviables? Responde el doctor Carlos Felipe Escobar

En diálogo con Contrarreloj, de W Radio, el doctor Carlos Felipe Escobar, director del Instituto de Prospectiva e Innovación en Salud, analizó las propuestas en salud del candidato a la Presidencia Rodolfo Hernández.

Primera propuesta: Vía normativa, garantizar el pago oportuno a los prestadores del servicio, lo cual significa eliminar los costos financieros que asumen las IPS y las ESE por cuenta de la morosidad.

El doctor dijo, es viable.

“Muy buena propuesta, puede ser una victoria temprana, requiere voluntad política y requiere ser creativo en el mecanismo. Pero recordemos que es uno de los problemas que más le duelen a las IPS, y que equivaldría a que se haga exigible en tiempos prudenciales el derecho a que tengan el mayor reconocimiento a los servicios que han prestado en contraposición de que se acumulen deudas que hoy tienen en problemas a muchos hospitales del país. Este sería el equivalente de crear un mecanismo similar a una tutela en la que los usuarios puedan exigir sus derechos a la salud y de la misma manera, lo puedan hacer las instituciones que han prestado sus servicios, y de manera oportuna, se pueda llegar a ese reconocimiento. Puede llegar a ser una victoria temprana en el Gobierno”

Segunda propuesta: Diseñar un modelo de control de precios a partir de un Sistema de Análisis de Precios Unitarios aplicable a todos los procesos de prestación de servicios de salud, de manera que los costos no se salgan de un rango de utilidad aceptable con reglas de juego claras.

El doctor Carlos Escobar afirmó que es viable porque ya existe.

“Es difícil de entender, digamos que la propuesta es viable en razón a que ya existe, desde la ley 100 en el 93 se planteó la creación de una comisión nacional de precios de medicamentos, en el 2011 se incluyó los dispositivos de medicamentos, y en la práctica del 2013 se incluyó un sistema de precios de referencia. El proceso ya existe, hoy se continua en este modelo para que incluya el valor de los medicamentos, no solo monetarios, sino los impacto que tiene en todo el curso de la enfermedad, que es más difícil de explicar. pero lo importante es que la propuesta ya está en curso y deberá ser compromiso de Gobierno no proponer esto como una nueva iniciativa sino seguir evolucionando”, dijo.

Tercera propuesta: Crear un modelo de medicina familiar, centrado no solo en la necesidad, sino también en la responsabilidad del paciente mismo, en consonancia con el mandato constitucional que establece en el artículo 49 de la Constitución. Esto se puede aplicar, por ejemplo, en aspectos como el control del índice de masa muscular, de manera que todo colombiano conozca sus índices corporales para orientar la salud pública y la actividad física hacia lo preventivo. El médico dedicado a cada familia llevará un registro constante de sus condiciones médicas para una intervención oportuna y de calidad. Sin embargo, es deber de todo ciudadano ayudar con el cuidado de su salud, por tanto, los programas públicos se encargarán de medir los niveles de obesidad e incentivar la actividad física como parte de los tratamientos.

El doctor Escobar aseguró que es una propuesta ideal pero no viable en los próximos 4 años.

“Esta propuesta es un ideal a la que le han tratado de apuntar muchos países, incluyendo Colombia. No es viable en los próximos 4 años. Colombia hoy tiene un índice de 1,2 médicos por mil habitantes, lo cual está por debajo del porcentaje de la OCDE de 3.56 médicos por mil habitantes, tenemos déficit de médicos. Por el simple hecho de médicos de acceso de talento humano, es difícil entender que ciertos profesionales se encarguen de este mecanismo y puedan llegar a cada una de las familias del país y hacer ese tipo de monitoreo del que habla el ingeniero Hernández. Lo segundo es que los mecanismos de compensación y estímulos siguen siendo insuficientes para tener la suficiente capacidad de profesionales de salud que estén haciendo las visitas familiares que permitan desarrollar un programa como estos. Los especialistas ganan 3, 4 veces más que lo que gana un médico general. Si queremos llegar al modelo de medicina familiar, esto es una especialización, lo que requiere que tengamos más programas de especialización. La propuesta es ideal, pero requiere un plazo más largo que lo que es la gestión de una campaña presidencial.

Cuarta propuesta: Desarrollar un censo de adictos a sustancias alucinógenas en clave de salud pública. Partiendo de la perspectiva de que las adicciones son enfermedades crónicas, se hace necesario cambiar el enfoque en el tratamiento y crear centros de atención para adictos.

El doctor dijo que se trata de una propuesta viable, poco efectiva y contradictoria.

“Es una propuesta viable poco efectiva, existen desde hace varios años, en muchos países, en los países más desarrollados, poca evidencia de que en un largo plazo realmente sea un programa que solucione situaciones que tiene el cuestionamiento que siempre se ha dado, es una propuesta un poco contradictoria de la propuesta anterior. En la anterior, se proponía que las personas se hicieran más responsables de no cuidar su salud, lo argumenta con casos como la obesidad, en donde se dice que si no me cuido seré responsable de mi cuidado. Pero acá propone darle los recursos para manejarle su adicción, Las dos se contradicen en quién se debe hacer responsable de qué. Es un programa que no aporta a la lucha contra el narcotráfico, no da una ayuda tangible”, afirmó. Es una propuesta viable pero no ha mostrado efectividad en los diferentes países.