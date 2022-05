Justo & Bueno: tras liquidación, a empleados les pagan $35.000 diarios

Hace un poco más de una semana la Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación de Justo & Bueno y en ese plan para salvar la organización el liquidador Darío Laguado informó que han abierto alrededor de 300 tiendas en todo el país, lo que ha permitido que cerca de 1.000 empleados vuelvan a trabajar.

A los colaboradores les están pagando 35.000 pesos por el día trabajado, un valor que es descontado de las ventas en efectivo recaudados en la tienda, pero algunos trabajadores se sienten engañados pues dicen que esta suma no es justa ya que la persona debe asumir el riesgo de lograr las ventas mínimas para cubrir el monto correspondiente al agregado de todos los colaboradores de su tienda.

Y es que este valor no es acumulable, no es compensable al día siguiente y no puede ser sacado de otra tienda.

“Solicitamos la liquidación inmediata de la cadena Justo & Bueno, pues al día de hoy son muy pocos los que aceptan estas monedas que ofrecen, y por último un gran número de trabajadores que desean renunciar para poder seguir con sus vidas, pero no hay un área que les reciba o les dé respuesta a esta solicitud y muchas más que a diario radican los trabajadores, no hay quien escuche a los trabajadores”, aseveró Cesar Higuita, líder gremial.

También conocimos que muchas tiendas de la zona caribe las tomaron a la fuerza los dueños. Algunas les cambiaron candados, otras les cortaron los servicios y las que estaban con puertas abiertas llegaron con abogados y sacaron a los trabajadores.