Usuarios de los CEFE denuncian que gimnasios públicos en Bogotá se van a privatizar

Bogotá

En W radio, se denunció que el IDRD entregará los gimnasios públicos que funcionan en los CEFE a un privado que cobrará cerca de 50 mil pesos por persona.

W Radio, conoció la denuncia de algunos ciudadanos que aseguran que el distrito, está cobrando para ingresar a los gimnasios de los Centros de Felicidad que fueron inaugurado durante la alcaldía de Enrique Peñalosa. Según la denuncia, en uno de los sitios donde se estaría realizando este cobro sería el CEFE ubicado en la localidad de San Cristóbal.

“Yo soy una de las usuarias de gimnasio el cual venía siendo administrado por el IDRD, ellos facilitaban el acceso en horas de la mañana y no tenía costo, el viernes pasado nos notificaron a través de una funcionaria acerca que el gimnasio pasaría a ser administrado por la empresa Spinning Center, que ellos emperezarían a generar un cobro por su uso, no comprendemos por qué si el IDRD tiene la capacidad para realizar cobros a los usuarios decide tercerizar el servicio con una empresa privada”, dijo a Contrarreloj.

“En el caso del CEFE muchas personas de la que asistían no eran del programa de las manzanas del cuidado y deportistas, ellos dicen que no se va privatizar y se quieren reducir los costos pero ya venían cobrando, cobrando desde que el inicio por ejemplo el programa de natación, hay muchas personas que no tienen recursos para ir al gimnasio si cobran”, denunció.

En W Radio, la directora del IDRD Blanca Inés Duran, respondió a las denuncias sobre el uso de estas instalaciones y aseguró que los deportistas y mujeres que hacen parte del sistema de cuidado podrán seguir usando el gimnasio sin ningún costo. “Efectivamente tenemos unos gimnasios, estos gimnasios estaban siendo usados únicamente por deportistas de alto rendimiento y algunas personas de las manzanas del cuidado.”

“El acuerdo es que ellos, en algunos horarios, van a hacer la administración de los gimnasios, van a cubrir los costos de mantenimiento, de las máquinas, de los instructores, pero a cambio, van a mantener los cupos de alto rendimiento y van a mantener los cupos para las madres cabeza de familia que estaban utilizando los gimnasios, va seguir siendo gratuito, pero para las personas con capacidad de pago se va hacer un uso con unas tarifas muchos menores a las del mercado, se van a cobrar 49 mil pesos para las personas del sector”, explicó.

“Tenemos un costo anual de CEFE de más de 4 mil millones de pesos que no quedaron en el presupuesto anual del IDRD por eso nosotros buscamos fuentes de financiación, no es una figura ilegal, se permite y se usa para tener recursos de mantenimiento porque el mantenimiento es uno de los costos más alto que se tiene en el espacio público y generalmente no hay recursos”, afirmó.

La idea de estos CEFE, es que fueron construidos en lugares con déficit de equipamientos para acercar a la ciudadanía al deporte, la recreación y la cultura. Para eso, estos espacios están dotados de bibliotecas, ludotecas, salones de auditorio, salas de grabación, de ensayo, gimnasios, salones de spinning, vestier para zonas húmedas y oficinas administrativas. Además, tienen piscina olímpica y recreativa.