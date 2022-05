Amenazas de muerte y presunto abuso sexual, los problemas al interior de FedeSoftbol

Una deportista que pertenece a la Federación Colombiana de Softbol denunció en Sigue La W que recibió amenazas por parte del presidente de ese gremio. La situación comenzó cuando realizó un comentario en redes sociales sobre un torneo.

Vanesa Melo, jugadora de softbol y denunciante, indicó que todo ocurrió en el marco de la primera Liga Especial de Softbol en Colombia, un torneo semiprofesional con equipos como All Stars, Mariscales, Águilas Pumas y Juventudes Heroicas.

Según contó Melo, en ese último equipo participó una jugadora de Estados Unidos como lanzadora, pero a algunos les causó curiosidad que no continuara en la semifinal del torneo.

“Alguien subió la noticia de la eliminación del equipo en redes sociales y yo respondo: ‘seguro no alcanzó la plata para traerla para esta fase’”, contó Melo.

A raíz de la situación, la jugadora recibió llamadas y una serie de mensajes en las que Eduin de Jesús Díaz, presidente de la Federación Colombiana de Softbol le decía: “voy a acabar contigo”.

“Primero me hace una llamada el domingo, bastante alterado, diciendo que dejara de hablar, que me la paso hablando mal de la Federación, tanto así que creía que era una broma. Me dijo que iba a buscarme y a acabar con mi familia”, contó Melo.

Sobre su relación con Díaz, Melo indicó que es estrictamente deportiva y lo conoce desde hace seis años. También contó que en algunas ocasiones han conversado para la difusión de torneos.

Denuncias de presunto abuso en la Federación Colombiana de Softbol

Tras las denuncias por amenazas por parte de Vanesa Melo, se conoció el caso de otra deportista que presuntamente fue abusada y estuvo expuesta a largos entrenamientos.

María Yulied Sosa Giraldo, madre de Isabela García, contó que en los Juegos Panamericanos realizados en Ecuador, su hija resultó con una lesión y la inyectaron con diclofenaco y complejo B.

“A mi hija la inyectaron, ella se lesionó en los Juegos Panamericanos y el radiólogo que hizo la resonancia dice que es una microfractura por sobrecarga de trabajo, cuando hablé con el entrenador le pregunté por qué mi hija se veía agotada y dijo que era normal”, relató Sosa.

Además de esa denuncia, habló del presunto abuso contra su hija, quien está en la Liga de Antioquia, cuando regresó de una convocatoria.

“En la Liga de Antioquia había un entrenador llamado Carlos Vega. El 19 de octubre, después de que ella venía de una convocatoria en Sincelejo, había cuatro niñas. En ese momento el entrenador comenzó a tocarle las piernas, a recostársele encima de ella y cuando cogió su bus al Peñol, la noté extraña”, contó la madre de la jugadora.

¿Qué responde el presidente de la Federación Colombiana de Softbol?

Eduin de Jesús Díaz, presidente de la Federación Colombiana de Softbol, aseguró en Sigue La W que en los últimos cuatro años ha sido víctima de matoneo. “Llevan injuriándome en redes sociales, jamás he reaccionado”, indicó.

Sobre las denuncias de la jugadora Vanesa Melo, indicó: “cuando manifesté ‘voy a acabar contigo’ es porque íbamos a enviar una queja a la Comisión Disciplinaria de la Federación para que investigue su conducta, descontextualizaron la expresión”.

En cuanto a las acusaciones de ser el dueño de un equipo de softbol y a la vez presidir la federación de ese deporte, indicó: “hay un equipo en Cartagena, pero lo lidera mi hijo, aquí los equipos tienen que buscar su financiación, no es un equipo mío”.

A propósito de las denuncias de la madre de Isabela García, aseguró que era ajeno al tema de las inyecciones. Sobre el presunto abuso por parte de un entrenador, manifestó: “él tiene una denuncia en la Fiscalía y la Federación ha ayudado, nosotros hemos actuado para esclarecer la situación y tenemos constancia”.