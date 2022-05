Becas en el exterior del Icetex: cómo postularse al beneficio para cursos cortos

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina Pérez, Icetex, abrió una convocatoria para estudiantes colombianos que quieran aplicar a cursos cortos en el exterior.

Se trata de una convocatoria para que los colombianos apliquen a opciones de estudio en países como Chile, Malasia y Tailandia.

Entre los temas disponibles en diferentes áreas están políticas públicas, anticorrupción, medio ambiente y finanzas. A continuación, los cursos disponibles en cada país y los requisitos del Icetex para aplicar.

Becas para cursos cortos en Chile

Curso internacional de coordinación e implementación de políticas públicas: claves para la reactivación y el desarrollo territorial

La convocatoria para aplicar a una beca en este curso cierra el próximo 4 de agosto de 2022. Los requisitos son el formulario del Gobierno Diferente, disponible en este enlace.

Entre los requisitos también está la carta de aceptación de la universidad, carta de compromiso del postulante, certificado laboral, título universitario de pregrado y certificado de notas de pregrado. En este enlace consulte los detalles de esta convocatoria.

Curso internacional de recuperación frente al COVID-19: fortalecer políticas anticorrupción para un desarrollo más inclusivo y sostenible

La convocatoria cierra el próximo 4 de agosto de 2022. Los requisitos son el formulario del Gobierno Diferente, que está en el siguiente enlace.

Entre los requisitos también está la carta de aceptación de la universidad, carta de compromiso del postulante, certificado laboral, título universitario de pregrado y certificado de notas de pregrado. En este enlace consulte los detalles de esta convocatoria.

Curso internacional crisis y recuperación: ciencia de datos aplicada a políticas públicas

Los requisitos son: llenar el formulario del Gobierno Diferente que está en el siguiente enlace, carta de aceptación de la universidad, carta de compromiso del postulante, certificado laboral, título universitario de pregrado y certificado de notas de pregrado.

La convocatoria cierra el próximo 4 de agosto de 2022. En este enlace consulte los detalles de esta convocatoria.

Curso Internacional vulcanología: procesos, peligros y mitigación en contexto de crisis

Los requisitos para presentarse a esta convocatoria son el formulario del Gobierno Diferente que está en el siguiente enlace, carta de compromiso del postulante, certificación laboral, título universitario de pregrado y certificado de notas de pregrado.

La convocatoria cierra el próximo 9 de junio de 2022. En este enlace consulte los detalles de esta convocatoria.

Becas para cursos cortos en Tailandia

Seguridad alimentaria y del origen animal (Food Safety and Security from Animal Origin: Strengthening the Network for Sustainability)

La convocatoria estará abierta hasta el próximo 9 de junio y los requisitos para presentarse son el formulario del Gobierno de Tailandia que está en el siguiente enlace, título universitario de pregrado, certificado de notas de pregrado, certificado de experiencia profesional y certificado de conocimientos de inglés.

Desarrollo del escenario del carbono bajo (Low Carbon Scenario Development: Waste Management Under Crisis Situations)

La convocatoria estará abierta hasta el próximo 30 de junio de 2022. Puede consultar más información en este enlace.

Los requisitos para presentarse son el formulario del Gobierno de Tailandia que está en el siguiente enlace, título universitario de pregrado, certificado de notas de pregrado, certificado de experiencia profesional y certificado de conocimientos de inglés.

Salud ocupacional y seguridad en la comunidad (Occupational health and safety in the community: How to strengthen the capacity of public health personnel)

Los requisitos que debe presentar son el formulario del Gobierno de Tailandia, disponible en este enlace. También debe presentar su título universitario de pregrado, el certificado de notas de pregrado, certificado de experiencia profesional y un certificado de conocimientos de inglés.

La convocatoria estará disponible hasta el 9 de junio de 2022 y puede consultar más información en este enlace.

Becas para cursos cortos en Malasia

Certificado en desarrollo de comunidad cooperativa a través de las microfinanzas (Certificate in Cooperative Community Development through Microfinance)

Los requisitos que debe presentar son el formulario del Gobierno de Malasia, disponible en este enlace. También debe presentar su título universitario de pregrado, el certificado de notas de pregrado, certificado de experiencia profesional y un certificado de conocimientos de inglés.

La convocatoria estará disponible hasta el 30 de junio de 2022 y puede consultar más información en este enlace.