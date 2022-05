La sangre de la menstruación se relaciona con la vida: directora de ‘Red Cunt’

‘Red Cunt’, es un documental que se ha vuelto viral en redes sociales por abordar uno de los temas más tabúes a nivel mundial. Con esta producción animada, se buscan romper mitos frente a la menstruación, un tema que al parecer no es tan normal como debería.

En diálogo con Contrarreloj de W Radio, Toti Baches, directora de esta entrega audiovisual, contó que esta idea nació gracias a la necesidad de contarle a su hija qué era la menstruación, pero no poder por la visión negativa que tenía frente a “la regla”.

“Me sabía mal explicarle a ella que iba a sangrar cada mes durante 40 años y es un ‘tostón’, me sabía mal esto y empecé a buscar proyectos que enfocaban el lado positivo de la menstruación, y encontré muchas cosas de hombres y mujeres que luchan por romper el tabú de ella”, dijo Baches.

De acuerdo con esto, decidió crear dicho documental y denominarlo ‘Red Cunt’.

En referencia al nombre, explicó que Cunt viene del origen “cunti”, que designa a una diosa hindú de la belleza a la fecundidad, “y a raíz de los años esta palabra se ha degenerado, y yo quería poner esta palabra en contexto positivo otra vez, porque si tu buscas “Red Cunt” en el buscador, te aparecen solo películas pornográficas”.

Toti Baches aseguró que, aunque la menstruación “es un tostón y pesada” solo debemos encontrar el lado positivo y los beneficios que ella trae consigo. Además, afirmó que “la sangre de la menstruación es la única que se relaciona con la vida”.

Por último, contó que el documental fue realizado de manera “gratuita”, sin ningún presupuesto y una total generosidad por parte de los actores.

“No he encontrado ninguna financiación, tampoco he pedido dinero a marcas porque no había querido estar conectada a productos comerciales. La película se ha hecho sin presupuesto y un gran equipo que no ha cobrado por su trabajo”, concluyó.