No podemos dejar que se venda la idea de que todo es corrupto en el país: canciller

En medio del encuentro con los 271 oficiales de transparencia que integran la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción, la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez habló del panorama político de Colombia asegurando que las votaciones del pasado domingo reflejaron el cambio que desean los colombianos y sobre todo en el tema de corrupción, pero sin llegar a caer en la equivocación en señalar que todo en el país corrupto.

“Aquí nosotros no podemos dejar que siga siendo carrera la idea de que todo está corrupto. Eso no es cierto, es un asociado de millones de personas honestas y no podemos dejar allá tampoco que apunta de populismo nos venda la idea de que todo está corrupto, porque no es cierto muchísima gente en el Estado trabaja honestamente, muchísima gente en la sociedad civil es honesta, aunque contrate con el Estado”, dijo la alta funcionaria.

En ese sentido, Ramírez agregó que, “tenemos que trabajar de la mano de ciudadanos e instituciones para prevenir, para denunciar a tiempo los hechos de corrupción, para poner en advertencia a los organismos de control, para exigirles que actúen y que actúen con celeridad en los hechos que no van de acuerdo con la ley”.