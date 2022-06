Nuevo grupo de indígenas desplazados en Risaralda por amenazas de grupos armados

Denunciando presencia y amenazas de grupos armados al márgen de la ley, integrantes de varios resguardos ancestrales que habitan en límites entre los departamentos de Risaralda y Chocó, específicamente la vereda Bajo Gitó, llegaron desplazados al corregimiento de Santa Cecilia en el municipio de Pueblo Rico, manifestando que no les estaban permitiendo ingresar a las fincas donde trabajan.

El alcalde de Pueblo Rico, Leonardo Fabio Siágama, indicó que la administración no cuenta con los recursos necesarios necesarios para atender a las comunidades desplazadas y que es muy preocupante la falta de garantías de seguridad para los indígenas.

"Manifiestan que grupos armados ilegales están amenazando a estas comunidades por lo que no pueden ir a sus fincas a trabajar. Se encuentran más de 40 familias desplazadas en el corregimiento de Santa Cecilia. Estamos pidiendo ayuda a las autoridades de orden departamental y nacional ya que yo como alcalde no encuentro de dónde sacar mas recursos para atender este hecho que tanto me está preocupando", explicó.

Y es que esa situación se suma a la de más de 2.000 indígenas de la comunidad Emberá Katío de Risaralrda, que hace unos días llegaron al coliseo del corregimiento de Santa Cecilia indicando que estaban siendo víctimas de amenazas por parte de grupos armados.