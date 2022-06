Indudablemente se crea un nuevo eje latinoamericano: Gustavo Petro si es presidente

El candidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, estuvo en el Festival del Pensamiento Prisa que se llevó a cabo en Cartagena. Allí, en conversación con Pepa Bueno, directora de El País Global, y Alberto Casas, de W Radio, profundizó en varias de sus propuestas en materia de economía, política, medioambiente y relaciones internacionales.

Uno de los énfasis que hizo Petro fue en cómo le devolverá la confianza en la democracia al pueblo colombiano.

“Hicimos política con mucho esfuerzo en la Constitución de 1991, es una de las más avanzadas del mundo, pero quedó en palabras. Lo que siguió después es profunda violencia. El país lo que ha vivido no es la realidad de una democracia, sino la de la violencia”, comentó.

“Aplicar la Constitución, construir un país que pueda vivir en paz. Eso significa unas reformas que pisan callos. El camino que me asusta que es mandar todo al ‘c…’, una ruptura de la democracia, del estado social de derecho, un mandatario autoritario”, señaló.

Ante la pregunta de si llega a ganar la Presidencia en Colombia, Lula da Silva en Brasil, y Gabriel Boric en Chile, ¿se crea un nuevo eje latinoamericano? Aseguró: “indudablemente, quiero llevar a que sea un eje de América Latina que ponga como prioridad la producción, el conocimiento y la justicia climática, diferente a lo que sucedió a las décadas pasadas”.

Ante el reto del cambio climático en el mundo, abordó el tema de las relaciones con Estados Unidos, asegurando que el tema principal de diálogo entre ambos países debería ser el medioambiente.

“Hoy, en el mundo y en Colombia, es un problema de la humanidad. Tienes el gran emisor, Estados Unidos, y una de las más grandes ‘esponjas’, la selva amazónica, entonces el diálogo entre ambos países debería ser en primerísimo lugar”, comentó.

“Si la ‘esponja’ se acaba, la humanidad perece. Es un tema que no he podido hablar a profundidad en Colombia. Un gobernante debe dedicarse a intentar que no ocurra, a buscar las maneras de que eso no pase”, añadió.

Asimismo, dio algunos ejemplos de cómo resolver las afectaciones que tienen algunas comunidades en ciertas regiones de Colombia a raíz del cambio climático.

“El principal problema es la adaptación, ¿cómo se resuelve? Hay que ordenar los territorios alrededor del agua y liberar sus espacios. Los campesinos no pueden estar metidos en la quebrada del río (…). Cartagena es una de las ciudades de más alto riesgo climático del mundo, son 26.000 familias que se van a inundar, incluso los más ricos. Eso implica un traslado”, mencionó.

Concluyó el tema señalando: “lo que hicimos con el petróleo y el carbón en esas cantidades fue aumentar nuestra capacidad de exportación, entonces nos sentimos ricos. Esa es la economía venezolana (…). La riqueza está en el trabajo, no está en el dinero. La verdadera riqueza de las naciones es su capacidad productiva”.

Por otro lado, el candidato presidencial se refirió a la reforma agraria que, según él, necesita el país desde hace mucho tiempo, dando como ejemplo a Barranquilla y Cartagena, ciudades del Caribe que para él son “ciudades el hambre”.

“Colombia necesita una reforma agraria que ha sido aplazada por siglos. Hay maneras pacíficas de hacerla, Japón nos lo demostró (…). Mejorar la tenencia de la tierra en la región Caribe y en el Magdalena Medio. Esa reforma significa cierta protección del comercio internacional”, indicó.

Otro de los temas en los que realizó un análisis fue en el del narcotráfico, explicando cómo, si llega a ser presidente, combatirá a las bandas delincuenciales que se ‘nutren’ de esa actividad ilegal.

“El narcotráfico crece cuando se acaba o entra en crisis la industria. La lección en el largo plazo es que cuando destruyes la producción se ocupa por el narcotráfico. Entonces hay que producir más para debilitarlo”, analizó.

“Mi gobierno se dedicaría al debilitamiento de la banda multicrimen e incluso una propuesta de sometimiento colectivo a la justicia que haga que las mismas bandas se autodesmantelen a través de una negociación”, puntualizó.

Petro también aprovechó el espacio para referirse al voto de los colombianos, pero también dio un ejemplo frente al miedo que le genera a algunos empresarios en el país.

“Uno de los fondos más respetados del mundo, porque no arriesga aventureramente, es el Fondo Soberano Noruego, que decidió comprar hace dos semanas una parte importante de los bonos de deuda externa de Colombia, entonces es porque apuestan que si yo gobernara sería mejor”, afirmó.

“Si uno mira la lógica interna encuentra paradojas. He visto empresarios industriales votando por terratenientes, he visto empresarios del turismo votando por el que hace trizas la paz, he visto a poblaciones que están en contra del fracking votando por los candidatos del fracking, he visto empresarios votando por el que no va a disminuir el déficit fiscal”, resaltó.

De igual forma, explicó que la reforma tributaria que realizaría no es contra la clase media, baja o alta, sino para los que están “arriba” de ellos.

“La reforma no es colocándole más impuestos a la comida como propone mi contrincante, es a la capa más rica de la sociedad colombiana, a los dueños de los bancos. No es al estrato 6, es a los que están arriba”, aseveró.

Finalmente, habló del acuerdo que le propuso a Rodolfo Hernández en temas fundamentales para Colombia, pero también se refirió a su señalamiento contra candidato de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, quien tiene abierto un proceso judicial.

“Un acuerdo entre posiciones diferentes no elimina la diferencia. Quien habla de corrupción no soy yo, es el juez, es el fiscal, no es una sindicación falsa. Si yo estuviese enjuiciado no pongo a inscribirme como candidato”, expresó.

De esta forma, reconoció que quienes apoyan a Hernández son una fuerza política y social a la cual, de llegar a la Presidencia, les daría todas las garantías.

“El acuerdo es de la sociedad, porque allá, para bien o para mal, hay unas fuerzas sociales y políticas. Ellos, en el caso de que sea presidente, merecen ser escuchados. No pienso seguir en la lógica del siglo XXI de que el Gobierno persigue a la oposición. Si yo quiero la paz, esa parte de la sociedad debe ser convocada a un acuerdo nacional”, dijo.

Vea a continuación el video completo de Gustavo Petro en el Festival del Pensamiento Prisa: