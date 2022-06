Rodolfo Hernández no es machista: representante a la Cámara electa de la LIGA

Erika Tatiana Sánchez, representante de la Liga Gobernantes Anticorrupción, pasó por los micrófonos de Sigue La W para hablar sobre el candidato presidencial Rodolfo Hernández y las críticas que ha recibido en los últimos días por diferentes declaraciones.

De igual forma, habló sobre la decisión que tomó Hernández de suspender su agenda pública, debido a que su vida corre peligro. “Es el resultado de la violencia que aqueja a nuestro país desde hace muchos años, es el resultado de campañas que buscan tergiversar y sembrar odio en las personas, cualquier ciudadano puede estar expuesto a que su integridad y seguridad se vea en manos en algún atentado”.

En cuanto a las críticas que ha recibido el ingeniero por no asistir a debates, Sánchez indicó que “los 6 millones de colombianos que apoyaron la primera vuelta, apoyaron no un discurso estructurado, apoyaron la realidad, la sinceridad, la verdad de un candidato que transmite credibilidad”.

Sobre los señalamientos que hay hacia Rodolfo Hernández de ser un hombre machista y misógino, la representante dejó claro que “estoy completamente en desacuerdo, yo estoy en representación de la mujer (…) acá la participación de la mujer es evidente, nosotros con el hecho estamos haciendo a un lado la difamación”.

Por último, se refirió a la investigación que se adelanta contra el ingeniero por el delito de presunta celebración indebida de contratos.

“Al ingeniero no le han probado nada, no tienen el acervo probatorio para juzgar al ingeniero. Yo respeto las decisiones que tomen los entes judiciales, pero mientras no reúnan las pruebas sigue el ciudadano gozando de sus derechos”, puntualizó.

Escuche la entrevista completa a continuación: