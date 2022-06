Presentadora denunció haber sido víctima de robo en Bogotá

Bogotá

Maritza Aristizábal presentadora de Noticias RCN denunció a través de sus redes sociales que su vida estuvo en riesgo por cuenta de delincuentes que rompieron los vidrios del vehículo en donde se movilizaba. Según la periodista iba en un carro por la Circunvalar, en Bogotá, y tomaron una vía alterna que la llevó hasta el barrio La Perseverancia, en una calle “angosta y oscura”.

Señaló que en el momento estaba hablando por teléfono, cuando se toparon con un carro que bloqueaba la vía. Fue en ese momento cuando de repente, varios hombres con armas blancas los amenazaron y les quitaron sus pertenencias.

“Yo iba hablando por teléfono con una amiga. 50 metros más adelante había un carro bloqueando la vía. El conductor trata de reversar y en ese momento aparecen varios tipos con armas blancas que nos rodean, yo alcancé a contar cuatro. Uno rompe el vidrio de atrás, me amenaza con cuchillo y dice que le dé todo o me va a matar. Otra amenaza al conductor y le quita el teléfono. Uno más entra por la ventana del copiloto y desde ahí empieza a sacar lo que encuentra. El último se monta al carro en la parte de atrás.”

“Ese es el momento más difícil, me agarra como para bajarme y me intimida con una navaja mientras repetía que le diera todo o me mataba, yo ya no tenía nada más que darle, se los juro, solo me quedaba la vida. Era tal la agresividad de los ladrones que me vi muerta. Cerré los ojos y como despedida dije: Dios te dejo mi familia y mi bebé, cuídala… Al final ellos se van, ¡SE VAN!, no lo podía creer, además en medio de la confusión yo había logrado sacar mi cédula, el registro civil de mi hija quedó en el piso y el conductor tenía sus papeles.”

Ante estos hechos, en diálogo con W Radio, el mayor John Becerra, subcomandante de la localidad de Santa Fe señaló que “se ha venido elaborando un proceso investigativo, ya se tienen adelantadas bastantes acciones sobre unas personas residentes en este sector. Se recibe la información por parte de las personas que ella alcanzó a avisarles.”

“Llegan a un callejón sin salida y algunas personas aprovechan para hurtar algunas de sus pertenencias a ella y al conductor del vehículo, rápidamente se atiende a la señora, con policía judicial empezamos un proceso de investigación y por medio de la presión se logra que los delincuentes abandonen los elementos en un lote baldío”, concluyó.