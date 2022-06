EE.UU. trabajará con la nueva administración: Blinken, sobre elecciones en Colombia

Desde el Museo Nacional de la Diplomacia Estadounidense en Washington, el presidente de Colombia, Iván Duque, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, participaron en un evento por la conmemoración de los 200 años de las relaciones entre ambos países.

Uno de los temas de conversación fue las elecciones del próximo domingo 19 de junio. En segunda vuelta, se elegirá al nuevo presidente de Colombia entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández.

En la reunión, Blinken reconoció el liderazgo de Duque y aseguró que las relaciones entre Colombia y Estados Unidos continuarán fortaleciéndose. Además, se trabajará con cualquiera de los candidatos que gane este domingo.

“Independientemente de los resultados, Estados Unidos está entusiasmado por trabajar con la nueva administración para continuar el proceso en curso, con una relación de generaciones de funcionarios y que nuestra gente ha construido”, aseguró Blinken.

Por su parte, Duque agradeció las palabras de Blinken y aseguró que defenderá el derecho al voto. También aprovechó para aclarar que no se ha reunido con el candidato Rodolfo Hernández.

“De una vez le digo a los chismosos y a los que se la pasan hablando bobadas, yo no me he reunido con Rodolfo Hernández, yo no hago cosas por detrás, nosotros estamos garantizándole al pueblo que vaya libremente a las urnas”, expresó Duque.

En el encabezado escuche las declaraciones de Antony Blinken, secretario de Estado de EE.UU., desde Washington.