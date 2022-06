Gobierno buscará alternativas para que el río Magdalena sea navegable

Desde Cartagena el presidente Iván Duque se pronunció sobre la adjudicación del río Magdalena que resultó desierta, luego que no hubiera ningún proponente para convertirlo en una fuente navegable.

“No se presentaron proponentes y muchos piensan que esta es una frustración. Creo que esta palabra no cabe frente a esta realidad, creo que se han hecho los intentos en el pasado y no se logró por carencia de cierres financieros y, en esta ocasión, porque los proponentes no llegaron, tal vez por múltiples razones y tal vez de intereses, pero lo que puedo decir es que no nos vamos a paralizar”, señaló el Mandatario.

Asimismo, el jefe de Estado confirmó que le dio instrucciones a la ministra de Transporte, Ángela María Orozco y al ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo para que analicen nuevas formas de hacer este río navegable.

“Se analiza la posibilidad de reformular las vigencias futuras y que podamos hacer un documento de política pública para avanzar en un proyecto de puertos de agua profundas que también contribuya a esta navegabilidad en las salidas del río Magdalena en sus desembocaduras y que se pueda seguir abriendo la capacidad portuaria de nuestro país”.

Finalmente, Duque aseguró que el objetivo también es buscar “el mayor nivel de alianzas portuarias en esa zona (...) maximizando la capacidad de todas las pertenencias, de todas las estrategias, para que Colombia siga brillando en su capacidad portuaria en el Caribe, puntualizó.