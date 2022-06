Elección de Gustavo Petro y Francia Márquez se declararía el próximo jueves

Gustavo Petro y Francia Márquez. (Photo by JUAN BARRETO/AFP via Getty Images) / JUAN BARRETO

El registrador nacional, Alexander Vega, anunció que el Consejo Nacional Electoral aspira declarar la elección presidencial y vicepresidencial el próximo jueves.

Además, les entregaría la credencial a Rodolfo Hernández como senador y a Marelen Castillo como representante a la Cámara.

También destacó que la diferencia entre el preconteo y el escrutinio municipal de votos fue de solo el 0,1%, “el menor margen de error en la historia de las elecciones presidenciales en Colombia”.

“Me he comunicado con ambos equipos de campaña, no he hablado con el candidato electo, Gustavo Petro, ni con el ingeniero Rodolfo Hernández, pero sí he hablado con ambas campañas, muy tranquilos, reconociendo la labor de la Registraduría e igualmente felicitando la transparencia del proceso y el resultado del preconteo”, indicó.

En cuanto a la abstención, resaltó que fue del 41,83%, lo cual representa una disminución en comparación con la segunda vuelta del 2018, en la que el 46,07% de los ciudadanos habilitados no votaron.

“Por primera vez logramos bajarle casi cinco puntos porcentuales a la abstención. Se trata de una cifra histórica. Primero, porque en Colombia no hay voto obligatorio y, segundo, porque los jóvenes no votaban”, dijo.