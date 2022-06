Gracias a ustedes me apareció un tumor cerebral: hijo de los esposos Angulo a Farc

Ante la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Héctor Angulo, hijo de los esposos Gerardo Angulo y Carmen Castañeda secuestrados y desaparecidos por las Farc, relató a la JEP y los exintegrantes del secretariado los padecimientos que tuvo que sufrir a raíz del cautiverio de sus padres, y quien manifestó que fue declarado objetivo militar y hasta tuvo un tumor cerebral.

“Gracias a ustedes me apareció un tumor cerebral de un golpe que me caí pasando por la última quebrada antes de pasar a la parte de arriba de la casa de la vereda Lajitas, me resbalé, me golpee la nuca, no me desnuqué porque Dios me tenía para esto, me han hecho tres cirugías, si me rapo la cabeza debo tener un mapamundi atrás, debo andar medicado para tranquilizarme y poder dormir, eso se lo debo a ustedes, gracias por mandarme al médico” detalló ante la JEP.

Asimismo, solicitó a los exintegrantes del secretariado que adelanten un reconocimiento y una solicitud genuina de perdón, pidiendo que no se trate de un “libreto” o de “cumplir por cumplir”.

Otra de las víctimas que entregó su relato fue Edward Oswaldo Díaz, hijo del exconcejal de Palmira Osvaldo Díaz, quien narró que su padre fue secuestrado frente a sus ojos cuando tenía 14 años de edad, que la extinta guerrilla de las Farc comenzó a llamar a sus tías a presionarlas por el pago, y que a la fecha no conoce el paradero de sus restos.

Incluso, solicitó que se reivindique el nombre de su padre, luego de que Pablo Catatumbo afirmara que había sido secuestrado por corrupto, y no era tal. Además, detalló que tuvo que irse del país huyendo de las amenazas y solicitó que los exintegrantes del secretariado dejen el “discurso político para el congreso”.

“Quiero pedir a los comparecientes que sean reales, tan reales como el padecimiento que nos causaron y que dejen el discurso político para las sesiones del senado, aquí estamos es ustedes los victimarios y nosotros las víctimas, aquí no son senadores” detalló con dureza.

Además de Héctor y Edward, el italiano Danilo Conta también narró que tuvo que inventarse que una convención internacional ordenaba que las cadenas con las que los amarraban debían tener mínimo 4 metros de longitud, para así, “obtener un poquito de libertad”, y saber que su madre de 84 años tuvo que afrontar varios meses sin saber su paradero.

Adicionalmente, denunció la forma en la que le revocaron la visa con la que contaba, y le ordenaron abandonar el país, en una oscura situación.

LA RESPUESTA DE LOS EXINTEGRANTES DEL SECRETARIADO

Desde los excomandantes de las Farc, Jaime Alberto Parra ‘El Médico’ reconoció la responsabilidad de la extinta guerrilla por el secuestro de los esposos Gerardo y Carmen así como el trato inhumano que recibieron, donde a pesar de ser personas de la tercera edad fueron sometidos a brutales caminatas, en “hechos de inhumanidad”.

“Los secuestramos y los internamos en la selva en una zona de extrema dificultad, hoy tengo una edad cercana a la que tenían los señores Gerardo y Carmen Rosa y no puedo imaginar los padecimientos que tuvieron cuando los forzamos a caminar y a pesar del cansancio los forzamos a continuar, son hechos que se alejan de cualquier ideal, son hechos de inhumanidad” señaló Parra.

Por su parte, Pastor Alape, pidió perdón al italiano Danilo Conta y reconoció responsabilidad sobre su secuestro y el de otros extranjeros quienes cayeron en manos de las Farc. También reconoció que uno de los crímenes que más le dolió a pesar de estar dentro de las Farc, fue el de Ramiro Carranza, hermano de María Mercedes Carranza, asunto que al empezar a describir, casi lo hace llorar.

En relación con el crimen del exconcejal Osvaldo Díaz, Pablo Catatumbo aceptó responsabilidad no sólo por el crimen, sino por acusarlo públicamente de ser un corrupto, sin ni siquiera sustentar una afirmación como esa. Además, confirmó que el excabildante fue asesinado en medio de un intento de fuga que adelantó

“Nadie tiene derecho a secuestrar a otro, por las razones que sean, nadie tiene derecho de quitarle la libertad desde la ilegalidad, a una persona, nosotros lo hicimos” reconoció Catatumbo.

Según Catatumbo al escuchar los relatos de las víctimas se da cuenta que a quienes terminaron afectando con esos crímenes de guerra no fue a la “oligarquía” que ellos decían combatir, sino al contrario, gente del común y la clase media.