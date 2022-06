Alcaldía anuncia nuevas fechas para pago de impuestos tras caos por filas y quejas

Bogotá

Tras las quejas y largas filas por parte de miles de contribuyentes en Bogotá, que madrugaban en medio de la lluvia y del clima de la ciudad para poder pagar su impuesto predial y vehicular, la Alcaldía decidió ampliar los plazos para realizar el pago de los impuestos con el 10% de descuento.

El del predial, que estaba previsto para mañana, 24 de junio, se extendió hasta el 15 de julio de 2022, y el de vehículos pasó del 15 de julio al 12 de agosto. Sin descuento, las nuevas fechas son las siguientes: 29 de julio para predial y 26 de agosto para vehículos.

El secretario de Hacienda Juan Mauricio Ramírez, informó que la decisión se tomó para que la gran mayoría de los bogotanos pueda acogerse al pago de estos impuestos con el descuento. “Nuestro mayor compromiso y objetivo es ayudarles a todos los que quieran pagar con el 10% de descuento, por eso decidimos ampliar los plazos”, explicó.

“Aún tenemos contribuyentes que no han podido obtener la factura porque no contamos con la información completa, como es el caso de predios nuevos y predios sin información del responsable, además de ciudadanos que generaron declaraciones erróneas y no se pudieron acoger al pago por cuotas”, añadió.

También, el secretario agradeció a los ciudadanos que se han acercado a pagar deudas de años anteriores, a fin de ponerse al día con la ciudad. “Muchos de ellos piensan que el descuento del 10% también aplica para estos pagos y no es así”. Igualmente, reiteró sus excusas a los bogotanos y dio las gracias a todos los que ya pagaron el impuesto y le cumplieron a la ciudad.

“A la fecha, Bogotá ha recibido por predial más de 2,5 billones de pesos y el recaudo total está por encima de los 5,7 billones de pesos. Además, se han recibido 1,8 millones de pagos de parte de los capitalinos”.