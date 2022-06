¿Están o no conectadas las cámaras de los buses de TransMilenio al C4?

Bogotá

Cifras de la Secretaría de Seguridad en Bogotá señalan que durante los primeros cinco meses del año los hurtos dentro de buses alimentadores y articulados de TransMilenio aumentaron un 20,6 % y 51,3 %, respectivamente, en comparación con el año anterior, a eso se le suma un informe de la Personería distrital que alerta sobre los problemas de interconexión entre las cámaras de los buses del transporte público con el C4, es decir el centro de monitoreo del Distrito.

Ante este hecho, en diálogo con W Radio, el gerente del sistema, Álvaro Rengifo, respondió que “se ha confundido varios temas alrededor de nuestras cámaras de seguridad, nosotros en el sistema tenemos cámaras en estaciones, como cámaras en buses y el funcionamiento es distinto sobre todo en la transmisión (…) de las cámaras que tenemos, 863 fueron compradas por Recaudo Bogotá inicialmente para un tema operacional, TransMilenio ha comprado 455, esa ampliación responde a nuestro plan estratégico de la ciudad.”

Por eso, señaló que: “las compramos con el mismo software que tiene el C4, ahora las cámaras que compró Recaudo que hemos encontrado son útiles para el monitoreo y vigilancia ya decimos que tenemos cámaras que tienen distintas finalidades, pero como las había comprado no estaban conectadas, este año venimos trabajando de la mano con el C4 para hacer la integración y conexiones.”

“Nos tocó hacer una conexión de fibra óptica y llevarlas hasta el C4, todas las estaciones están conectadas (…) ahora, los buses funcionan de manera distinta, nosotros no hemos podido entender a qué se refieren cuando las cámaras de los buses no están interconectadas con el C4, los buses se están moviendo, la forma de transmitir no puede ser a través de un cable, tiene que ser a través de una red inalámbrica, la red más eficiente que tiene la ciudad para transmitir datos son las redes de celulares. Todo eso lo ve cada estación de policía de 19 localidades.”

Sin embargo, la flota de buses de TransMilenio que ingresó antes de 2017 no tiene estas cámaras. Ante esto, el gerente respondió: “todos los buses después de 2017 tienen cámaras, pero nosotros no podemos medir el acceso al material probatorio sobre casos inexistentes o sobre falta de requerimiento, tenemos que medir en los casos que se pidieron. ¿Por qué tiene que estar conectada toda la flota? Es que ese es el problema y paradigma que están generando la reacción de ayer por ejemplo no fue por una cámara.”

“La cámara es un complemento, es un medio, ayer a la persona que cogimos que robó el celular por la ventana a una señora no fue por la cámara, fue porque se generó la alerta y nuestra policía reaccionó, por eso tenemos que ver qué hay complementos, ¿solo con cámaras hay seguridad?, pues no.”