“Amo mi trabajo, no tengo un personaje favorito”: Alfonso Obregón, actor de voz

Bogotá

Durante la actual edición de Comic-Con Bogotá, el evento de las artes escénicas que regresó tras tres años de ausencia invitados de talla internacional, W Radio y Prisa Media conversaron con el actor y director de doblaje Alfonso Obregón.

Obregón, oriundo de México, ha ganado un amplio reconocimiento a nivel internacional gracias las voces en español de Shrek, Bugs Bunny, Fox Mulder, Seinfeld y Kakashi Hatake, del manga y anime Naruto, entre muchos otros.

En diálogo con este medio, Obregón conversó sobre los personajes a los que ha doblado y aseguró que mentiría si dijera que hay uno al que quiera más o le guste más.

“Yo me di cuenta de que estaba enamorado de mi trabajo y de que me fascinaba por encima del cine o la televisión (…) tenía dos primos estrellas del cine mexicano y en algún momento me dijeron si quería estar con ellos. En algún momento, en una gran crisis que tuve, me dije: qué va a pasar con mi vida, quién quiero ser. Y decido no solo ser un actor de doblaje, sino ser uno de los mejores. Partiendo de ahí, puedo decir que amo todo lo que he hecho”, aseguró el actor de voz mexicano.

Por eso, asegura, para él fue igual de importante doblar Taxi, hacer a Bugs Bunny o a Silvestre, a Shrek o a Marty: “En ese sentido, podría decir que no tengo un personaje favorito”.

No obstante, agregó el actor, desde que surgió el proyecto de Shrek supo que el personaje sería especial.

“La forma de hablar, la animación, el formato, todo era así como diferente y muy loco. En ese sentido es especial. Pero yo amo mi trabajo”, concluyó.