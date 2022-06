Anthony Daniels y el traje de C-3PO: así era el rodaje de Star Wars

Colombia

Desde Comic-Con Bogotá 2022 y en diálogo con W Radio para Prisa Media, Anthony Daniels, el actor detrás del conocido androide C-3PO en Star Wars reveló detalles poco conocidos acerca del rodaje de las películas usando el traje dorado que lo inmortalizó en el cine.

Una de las grandes dificultades que Daniels relata fue a la hora de ponerse el traje y moverse con él por el set de filmación e, incluso, frente a las cámaras:

“Me tomó dos horas ponerme el traje y media hora la cabeza. Estuve listo y, sin ensayo: “¡acción!”. No tuve idea de qué hacer. La mayoría de los días eran así. No me estoy quejando, así es como es. El primer día fue en el desierto de Tatooine la primera vez que usé el traje y fue una pesadilla, yo no tenía idea”.

El actor británico también aseguró que no podía moverse ni respirar cuando las cámaras comenzaron a rodar:

“Estaba atrapado dentro del traje y no podía ver otra cosa, ni siquiera escuchar. No estaba cómodo, mis pies ya estaban rotos y no estaba en un buen lugar. No pude decir mi línea. George (Lucas, el director) decía: “corten”, “acción”, y yo aún no podía decir mi línea”.

El actor recordó cómo fue ese primer día de rodaje para él sin poder pronunciar sus líneas:

“Yo vengo del teatro donde todos los actores confían en que tú digas tu parte del guion. De otra forma, ellos no saben (qué sigue). Aquí estaba George Lucas diciendo: “Haz lo que quieras”. Ese fue mi primer día y lo peor sobre esto fue que demoraron dos horas en ponerme el traje y luego no querían que me lo quitara a la hora del almuerzo. Así que estuve todo el día solo, fue muy triste”.

Por otra parte, sobre la conocida conexión con R2D2, interpretado por el fallecido actor Kenny Baker, Daniels contó que su compañero andaba por su lado en una máquina a control remoto:

“La máquina original fue la primera vez que intentaban hacerla y, bueno, no funcionaba muy bien. En el desierto, cualquier aparato operado por radio tendía a fallar y a captar la señal local de taxi o alguna emisora de música pop. Además, cualquier aparato mecánico en el desierto tiende a atascarse con la arena que se mete en todas partes. Así que, con frecuencia, se dañaba”.

Además, recordó que se sintió impactado durante los primeros días en los que tuvo diálogo con R2D2 y, por primera vez, se dio cuenta de que su compañero no emitía ningún sonido: “No hablaba, no hacía “bip, bip, bip”, no hacía nada. Y nadie me había dicho eso. Seis meses haciendo el traje y leyendo el guion, la interacción entre R2D21 y C-3PO, y nadie, ni George Lucas o los productores, me dijeron: “oh, por cierto, no hace ningún sonido, será agregado después””.

Por esa razón, Daniels contó, entre risas, que habló consigo mismo durante todo el rodaje de las películas: “Creo que una razón por la que la gente cree en C-3PO como personaje es que Luke Skywalker cree que es real. Incluso Han Solo cree que es real, la princesa Leia, Obi-Wan Kenobi… todos hablan sobre C-3PO como una entidad real, casi humana. Ciertamente, una increíble pieza de inteligencia artificial”.

Así que, hablando con R2D2, Daniels dejaba espacios: “Yo decía mi línea y después tenía que actuar como si él estuviera hablando”.

“Yo escribía (el diálogo) en inglés (…) tenía que devolverme una y otra vez, manteniéndolo en mi cabeza, mientras no podía ver y R2D2 a veces estaba muy abajo para mi rango de visión. Así que toda la escena estaba en mi cabeza y no fue sino hasta que se estrenó la película que vi y escuché a R2D2 comunicarse por primera vez. Y fue un milagro”.

Daniels también destacó el trabajo de Ben Burtt, diseñador de sonido de las películas de Star Wars, y otros proyectos de Lucasfilm Limited, el hombre que creó el sonido de las espadas láser, la respiración de Darth Vader y el sonido de R2D2: “Un detalle ingenioso es que él tenía a su bebé haciendo sonidos de bebé en el micrófono. No creo que le haya pagado. Pero es muy astuto porque le suma humanidad a R2D2, pues dicen “oh, hace sonidos humanos””.

Finalmente, el actor contó cómo logró, pese a todas las dificultades del rodaje, dar vida de forma tan memorable al personaje de C-3PO e interactuar con R2D2: “En la escuela de actuación aprendí a improvisar cuando te dan un objeto para compartir y tienes que hacer que la audiencia crea que es real. Así que le hice creer a la audiencia que R2D2 era real”.