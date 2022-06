Hunty me contrató y despidió a la semana: quejas contra empresa que consigue empleo

La W conoció varios casos de personas que fueron contratadas por Hunty, una plataforma de acompañamiento para que personas desempleadas puedan ubicarse en un trabajo rápidamente, pero días después los despidieron.

María* fue una de las personas contratadas por Hunty el pasado 2 de junio de 2022 y 4 días después la echaron sin justa causa. Ella renunció a su trabajo estable para aceptar esta oferta en Hunty y ahora está desempleada.

“Me contratan y un día antes me llaman a decir que no ingreso, pero no dicen absolutamente nada más (…) y a los cuatro días recibí un correo electrónico diciendo que mi contrato terminaba”, señaló en W Radio, por lo cual asegura que “el propósito de combatir el desempleo se estaba viendo opacado”.

Y este no es el único caso, porque en W Radio conocimos otros dos casos a quienes les pasó exactamente lo mismo, estas dos personas tenían un trabajo estable en otro lugar, renunciaron para entrar a Hunty y una semana después los echaron. Ahora están desempleados y buscando trabajo.

Sebastián Caro, cofundador y director de Hunty se reunió con ella y las otras personas afectadas y les dio una liquidación, así como la ayuda de esta empresa para conseguir empleo.

Entre tanto, Sebastián Caro, cofundador y director de Hunty, señaló en esta emisora que “nunca quisimos que esto sucediera” pero “desafortunadamente por la situación que están viviendo en las startups en el mundo, tuvimos que tomar la decisión de reestructurar la compañía (…) esto no es algo que solo estemos viviendo nosotros”.

Agregó que cuando contrataron a estas personas no sabían que iban a tener que hacer un proceso de reestructuración, que les tardó menos de una semana y en la que tuvieron que despedir a 30 de sus colaboradores.

Pese a eso, conocimos que la semana pasada esta empresa contrató a más personas. Al respecto, Caro aseguró que “si en este momento estamos contratando a alguien es para suplir alguna vacante que teníamos predispuesta”. “Nosotros no queremos dejar desempleado a nadie”, enfatizó.

Esta compañía nació en diciembre del año pasado y ha ayudado a más de 2.000 personas a conseguir trabajo. La persona paga un salario a Hunty una vez consigue el empleo.