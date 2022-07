Organizadores de fiesta donde murió joven no tenían permisos: Alcaldía de Bogotá

Bogotá

En diálogo con Contrarreloj de W radio, el secretario de Gobierno de Bogotá, Felipe Jiménez, dio a conocer que desde el distrito interpusieron una denuncia penal contra los organizadores y contra el establecimiento en donde el pasado fin de semana se realizó una fiesta, que dejó una persona muerta. Se trata de un joven de 26 años identificado como Ricardo Rojas.

“Los organizadores de la fiesta no radicaron los permisos ante la Alcaldía, esa omisión es muy grave porque no es un capricho y no es un trámite burocrático, se pide que los organizadores deben demostrar y radicar el plan de contingencia y de atención de emergencias que no es un capricho, es la logística para salvar vidas y para proteger la integridad de las personas, no se radicó, por eso hemos tomado la decisión de interponer la denuncia penal a los organizadores por la posible responsabilidad que puedan tener en la muerte del joven.”

El secretario señaló que tras este hecho, habrá una multa de por lo menos 800 millones de pesos y un proceso de investigación a los propietarios, además de reportar a la DIAN por evadir impuestos. “Las Alcaldías locales son responsables de hacer vigilancia a todos los establecimientos y bares de la ciudad, es materialmente imposible hacer presencia un sábado o viernes en la noche en todos los sitios, se hace operativos semanales, hemos hecho cierres de múltiples establecimientos que no cumplen con la normatividad.”

“La responsabilidad del Distrito es hacer inspección y control a diferentes establecimientos de comercio que no cumplan (…) cumplimos con la denuncia el día de hoy, entendamos que es muy difícil que la Alcaldía esté presente en todas las discotecas, es imposible, hay más de mil en toda la ciudad, por eso tenemos un orden legal, hemos hecho más de 2 mil inspecciones este año, casi 20 diarios, desconozco si en el pasado hubo permisos o no, pero la responsabilidad de cualquier privado es radicar e informarle a la alcaldía.”

Sobre las circunstancias en las que murió el joven, el secretario de Gobierno dijo que las investigaciones ya iniciaron para determinar lo ocurrido. “Estamos recopilando testimonios, de los hechos, de las denuncias de escasez de agua, de las denuncias sobre todo de exceder el aforo, con el fin de poderle entregar al juez pruebas adicionales que permitan adelantar rápidamente la investigación.”