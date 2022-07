Por tercera vez atentan contra la vida de líder ambiental de Santander

Mientras se realizaba una reunión en el Estadero el Rancho, lugar muy conocido en Barrancabermeja, Yuly Velásquez, representante legal de la federación de pescadores, artesanales y ambientalistas de Santander fue víctima de un atentado contra su vida.

Se salvó de milagro ya que su escolta, César Rodríguez, la cubrió, y fue él quien recibió un impacto de bala en su rostro.

Velásquez contó que cuando iba a salir de ese lugar, estaban sacando el vehículo y dos personas en una motocicleta arremetieron contra su vida.

En ese instante, el escolta le dijo que corriera y fue ahí cuando desconocidos dispararon. La comunidad que estaba en el estadero salió a auxiliar a César Rodríguez y finalmente fue llevado a un centro asistencial.

“Estábamos organizando unas cuentas para la asociación, terminamos la rendición de cuentas, y nos íbamos a trasladar al puente la Represa. Salgo a informarle al escolta que nos trasladaremos en otra camioneta, abrí la puerta, y dos tipos armados en motocicleta se acercan, sacan el arma de fuego, me dice, Yuli corra, me regreso al establecimiento. Hacen disparos en contra del escolta. Cae el escolta. La comunidad sale a auxiliarlo se llevan el arma de fuego, me hacía señas de que corriera”, relató.

La líder ambiental contó que en los últimos días se ha hecho un fuerte trabajo con la comunidad internacional presentando todo lo que se hace en Barrancabermeja en cuanto a casos de corrupción con un contrato en específico.

Relató que es un contrato entre la Corporación Ambiental de Santander, CAS, y otra entidad en el que supuestamente había irregularidades en el control y recuperación del cuerpo hídrico de la ciénaga San Silvestre. Estas denuncias se hicieron en agosto del 2021, en el que Yuli pidió una interventoría, pero nunca pasó nada.

“Habíamos instalado denuncias sobre unos hechos de corrupción en un contrato, con el cual tuve en el 2021 tuve que salir desplazada por el tema del atentado. Era la recuperación del cuerpo hídrico en la ciénaga de San Silvestre. Era para mejorar la dinámica de este cuerpo hídrico, solicitamos auditoría de este contrato, Ecopetrol lo sabe, no sé quién está detrás de este contrato”.

Esta es la tercera vez que la líder ambiental recibe ataques contra su vida. El primer caso se originó en enero del 2021, y el segundo en junio del 2022.