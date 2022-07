Iván Duque: No existe un derecho al aborto

Iván Duque. (Photo by: Camilo Erasso/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images) / Camilo Erasso

En medio de la Conmemoración de la Libertad Religiosa, el presidente Iván Duque se refirió al aborto en el país y en el mundo y fue enfático en decir que siempre defenderá la vida.

En ese orden de ideas, el jefe de Estado aseguró que, si bien es cierto son respetuosos de la legalidad, no quiere decir que el Gobierno no defienda la vida, que según Duque inicia desde la concepción.

“Eso no quiere decir que claudiquemos en tener una capacidad persuasiva para que la sociedad entienda que el aborto no es un método anticonceptivo, que es en la conciencia propia de entender que si la vida empieza desde la concepción interrumpirla es atentar contra la vida misma. No existe un derecho al aborto, no existe el derecho arrebatarle la vida a alguien con expectativa de entrar a la sociedad”, señaló.

Por otra parte, el mandatario indicó que el país y el mundo deben ser lo suficiente maduros para poder tener este tipo de discusiones e implementar pedagogías que permitan generar conciencia desde tempranas edades sobre la vida.

“No es un tema anacrónico, muchos han tratado de justificar ese tipo de aproximaciones inhumanas, de despreciar la vida desde la concepción. Podemos mejorar la sociedad desde edad temprana y no ver la proliferación de la interrupción de las vidas en concepción”, comentó.