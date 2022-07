Ni gobernación ni gobierno nos han ayudado: alcalde de Nuquí sobre emergencia

En entrevista con Contrarreloj, el alcalde de Nuquí, Yefer Gamboa, se refirió a la alerta que elevó la Federación Indígena del Chocó (Fedeorewa) relacionada con el inminente desplazamiento de cerca de 1.080 indígenas de tres comunidades en ese municipio, debido al desabastecimiento de alimentos por cuenta del confinamiento ante la presencia de grupos armados.

“Los grupos armados al margen de la ley transitan permanentemente por estas comunidades y hasta obligan a las comunidades a darles sus animales, nosotros hemos denunciado esta situación. Junto con entidades como la Defensoría del Pueblo y otras, hemos llevado ayudas y hecho visitas de verificación y alimentos, que les ha permitido paliar un poco esta situación”, señaló el mandatario local.

En relación con la incapacidad de la fuerza pública para llevar soluciones definitivas a la situación, el alcalde Gamboa señaló que la respuesta constante de las autoridades en ese campo es decir que “no cuentan con los hombres suficientes”.

“La fuerza pública manifiesta que ellos no tienen los hombres suficientes, normalmente la respuesta es que no tienen los hombres suficientes, que están desplazando tropas, entonces van hacen presencia un día, tres días, y a la semana están los grupos armados allí. Mientras la fuerza pública se escude en que no tiene tropas esto no va a cambiar” afirmó.

El alcalde también fue contundente en señalar que a pesar de ser un municipio de “sexta categoría” en materia de recursos limitados, no han recibido algún tipo de respaldo y “el apoyo de la gobernación no ha sido ninguno, el apoyo del gobierno nacional tampoco, no llegan, entonces nos toca luchar con unas situaciones de estas”.