Joven asegura que lo robaron y le desocuparon la cuenta: Me sacaron $190 millones

Bogotá

Aparte del caso que conoció W Radio el fin de semana de un profesor canadiense que apareció en un sector de la calle 134 en el norte de Bogotá, fue drogado y robado, en Contrarreloj se conoció el caso de un joven que asegura que también fue escopolaminado y dejado en un andén inconsciente.

Menciona que le desocuparon la cuenta bancaria en donde tenía, según dice, más de $190 millones.

Los hechos ocurrieron en el norte de la ciudad, en la zona de la calle 100. Andrés Díaz relata en Contrarreloj que mientras se estaba tomando unos tragos con unos amigos, “uno de ellos me dice que nos fuéramos para un bar en la calle 100 con 17, estábamos compartiendo unos tragos y de repente ya no recuerdo nada de lo qué pasó esa noche.”

Además, aseguró que recibió una golpiza por parte de los delincuentes. “Posteriormente, el día sábado a eso de la 1 de la tarde, me despierto en un andén desconocido para mi, había gente transitando pero ninguno me brindó una asistencia o apoyo en ese momento (…) yo estaba con mi amigo, de ahí ya no recuerdo nada, más de lo qué pasó esa noche, mi recuerdo es al día siguiente en el andén, por mi instinto logre llegar a mi casa, mi familia me vio en una situación crítica y decide llevarme a una clínica.”

“Me sacaron 190 millones de pesos de la cuenta de ahorros, nadie sabía que tenía esa plata, yo no había comentado con nadie, se llevaron mi cédula y supongo que de esta manera accedieron a mi contraseña y se fueron con mi cédula y tarjeta a un centro comercial y realizaron compras millonarias en joyerías (…) no solo fue en cajero, retiraron plata de mi entidad pero realizaron compras en centro comercial, compras de 70 millones, de 80 millones, gafas, electrodomésticos”, afirmó.

Por último indicó que es muy extraño que el banco haya permitido todo este tipo de movimientos en un tiempo tan corto, pues dijo que aparentemente, su cuenta la desocuparon en 3 horas. “Me parece muy extraño que la entidad financiera, al realizar estas compras inusuales en tres horas, y gastarse 190 millones de pesos es algo que yo no haría usualmente, es una cantidad alta, no es para nada usual, se me hace extraño que mi entidad financiera no haya bloqueado mi tarjeta o ni siquiera me haya llamado para verificar la identidad de la persona que estaba realizando las compras.”